В минском метро стали замечать странного мужчину: он «домогается» пассажиров

Источник материала: KYKY

Пассажиры минского метро стали замечать в подземке странного мужчину; информация об этом появилась в твиттере. Девушка под ником Ἀνάγκη (@RRiziy) написала, что видят мужчину систематически – и он явно не слышал про адекватное поведение в людных местах и личные границы.

«На синей ветке [метро] регулярно замечается мужчина, который переходит из вагона в вагон и домогается до женщин, трогает. <...> Каким образом это явление можно ликвидировать?» – спросила девушка, тегнув аккаунт минского метрополитена в твиттере. В комментариях под ее постом пользователи, кажется, даже узнали описываемого героя:

В красной куртке ? Толстоватый такой? — Виталий Калинин (@tihonnet) February 26, 2020

Публикация девушки появился 20 февраля, а сегодня, 26 февраля, пресс-служба метро ответила. И рассказала, что делать в похожей ситуации:

Добрый день! Сразу нужно обратиться к машинисту по экстренной связи «Пассажир-машинист» в вагоне и сообщить о случившемся. Можно обратиться к инспектору службы безопасности или любому сотруднику метро на станции, к работникам милиции и сообщить подробности инцидента. https://t.co/0VyRRLgWeq — Минский метрополитен (@minskoemetro) February 26, 2020

Фото обложки: Evelyn Bencicova.