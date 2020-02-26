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В минском метро стали замечать странного мужчину: он «домогается» пассажиров

26.02.2020 13:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пассажиры минского метро стали замечать в подземке странного мужчину; информация об этом появилась в твиттере. Девушка под ником Ἀνάγκη (@RRiziy) написала, что видят мужчину систематически – и он явно не слышал про адекватное поведение в людных местах и личные границы.

«На синей ветке [метро] регулярно замечается мужчина, который переходит из вагона в вагон и домогается до женщин, трогает. <...> Каким образом это явление можно ликвидировать?» – спросила девушка, тегнув аккаунт минского метрополитена в твиттере. В комментариях под ее постом пользователи, кажется, даже узнали описываемого героя:

Публикация девушки появился 20 февраля, а сегодня, 26 февраля, пресс-служба метро ответила. И рассказала, что делать в похожей ситуации:

Фото обложки: Evelyn Bencicova.

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Пассажиры минского метро стали замечать в подземке странного мужчину; информация об этом появилась в твиттере. Девушка под ником Ἀνάγκη (@RRiziy) написала, что...
 
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