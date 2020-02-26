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В минском метро стали замечать странного мужчину: он «домогается» пассажиров
Источник материала: KYKY>
Пассажиры минского метро стали замечать в подземке странного мужчину; информация об этом
«На синей ветке [метро] регулярно замечается мужчина, который переходит из вагона в вагон и домогается до женщин, трогает. <...> Каким образом это явление можно ликвидировать?» – спросила девушка, тегнув аккаунт минского метрополитена в твиттере. В комментариях под ее постом пользователи, кажется, даже узнали описываемого героя:
Публикация девушки появился 20 февраля, а сегодня, 26 февраля, пресс-служба метро ответила. И рассказала, что делать в похожей ситуации:
Фото обложки: Evelyn Bencicova.
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