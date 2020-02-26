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"Каждый из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правителе"

26.02.2020 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле не все попали на встречу с Северинцем, поэтому смотрели её на мониторе

"Каждый из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правителе"
В Гомеле на встречу с оппозиционным политиком Павлом Северинцем из оргкомитета по созданию партии БХД пришло около 80 человек. Не все желающие попали в помещение и поэтому смотрели её на мониторе на другом этаже, сообщает bchd.info.


Напомним, Северинец собирается поучаствовать в президентских выборах 2020 года. Он надеется стать единым кандидатом от оппозиции.

На встрече Павел Северинец признался, что его корни на Гомельщине — в Речицком районе родился отец. Политик призвал собравшихся "сплотить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь".

"Каждый из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правителе", — подчеркнул Северинец.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле не все попали на встречу с Северинцем, поэтому смотрели её на мониторе
 
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