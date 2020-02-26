Брестские власти отказались инициировать местные собрания по вопросу размещения аккумуляторного завода

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком и райисполком отказались инициировать местные собрания по вопросу допустимости размещения аккумуляторного завода «АйПауэр», сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.





Он напомнил, что 24 января группа активистов направила в Брестский горисполком заявление, в котором предложила власти инициировать проведение такого собрания.

28 января в Брестский райисполком был подан аналогичный документ группой жителей региона. В нем обращалось внимание, что 21 января представители ООО «АйПауэр» на пресс-конференции в Бресте заявили: возможные выбросы свинца аккумуляторным заводом составят 29 кг в год. Причем в 2018—2019 годах представители компании неоднократно заявляли, что выбросы свинца предприятием не будут превышать 3 кг в год.

Необходимость местного собрания жителей Бреста активисты обосновывали тем, что горожане не были уведомлены о планируемом строительстве аккумуляторного завода и не смогли принять участие в общественных обсуждениях отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия.

В свою очередь жители Брестского района заявляли, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода были проведены формально, реально они в них не участвовали. Фактически людей не спросили: можно ли размещать данный опасный производственный объект на территории Брестского района рядом с населенными пунктами, отмечалось в обращении.

По словам Кисляка, Брестский горисполком в своем ответе написал, что согласно ст. 7 закона «О республиканских и местных собраниях» финансирование подготовки и проведения таких собраний осуществляется их инициаторами. Бюджет Бреста на 2020 год сформирован и средств на проведение местных собраний не предусмотрено.

Брестский райисполком посчитал нецелесообразным проведение местного собрания, мотивировав, в частности, это тем, что запрещение деятельности данного завода не входит в компетенцию распорядительных и исполнительных органов.





«На местных собраниях люди хотели потребовать окончательного закрытия аккумуляторного завода. Противники предприятия возмущены, что чиновники отстранились от решения данного вопроса, — заявил Кисляк. — Нежелание городских и районных властей инициировать местные собрания демонстрируют их беспомощность. Жители намерены сами инициировать и провести такие собрания».