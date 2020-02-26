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Брестские власти отказались инициировать местные собрания по вопросу размещения аккумуляторного завода

26.02.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком и райисполком отказались инициировать местные собрания по вопросу допустимости размещения аккумуляторного завода «АйПауэр», сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Брестские власти отказались инициировать местные собрания по вопросу размещения аккумуляторного завода

Он напомнил, что 24 января группа активистов направила в Брестский горисполком заявление, в котором предложила власти инициировать проведение такого собрания.

28 января в Брестский райисполком был подан аналогичный документ группой жителей региона. В нем обращалось внимание, что 21 января представители ООО «АйПауэр» на пресс-конференции в Бресте заявили: возможные выбросы свинца аккумуляторным заводом составят 29 кг в год. Причем в 2018—2019 годах представители компании неоднократно заявляли, что выбросы свинца предприятием не будут превышать 3 кг в год.

Необходимость местного собрания жителей Бреста активисты обосновывали тем, что горожане не были уведомлены о планируемом строительстве аккумуляторного завода и не смогли принять участие в общественных обсуждениях отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия.

В свою очередь жители Брестского района заявляли, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода были проведены формально, реально они в них не участвовали. Фактически людей не спросили: можно ли размещать данный опасный производственный объект на территории Брестского района рядом с населенными пунктами, отмечалось в обращении.

По словам Кисляка, Брестский горисполком в своем ответе написал, что согласно ст. 7 закона «О республиканских и местных собраниях» финансирование подготовки и проведения таких собраний осуществляется их инициаторами. Бюджет Бреста на 2020 год сформирован и средств на проведение местных собраний не предусмотрено.

Брестский райисполком посчитал нецелесообразным проведение местного собрания, мотивировав, в частности, это тем, что запрещение деятельности данного завода не входит в компетенцию распорядительных и исполнительных органов.

Брестские власти отказались инициировать местные собрания по вопросу размещения аккумуляторного завода

«На местных собраниях люди хотели потребовать окончательного закрытия аккумуляторного завода. Противники предприятия возмущены, что чиновники отстранились от решения данного вопроса, — заявил Кисляк. — Нежелание городских и районных властей инициировать местные собрания демонстрируют их беспомощность. Жители намерены сами инициировать и провести такие собрания».

 
Теги: Брест
 
 
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