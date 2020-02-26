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Фотофакт: после публикации площадку для воркаута начали приводить в порядок
26.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
После
Например, на днях здесь снова повесили боксёрскую «грушу» из автомобильных шин, а сегодня на площадке разровняли свежий песок. Правда, торчащие бетонные основания снарядов, о которые травмируются подростки, пока полностью не закрыты.
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Например, на днях здесь снова повесили боксёрскую «грушу» из автомобильных шин, а сегодня на площадке разровняли свежий песок. Правда, бетонные основания снарядов,...
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