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Фотофакт: после публикации площадку для воркаута начали приводить в порядок

26.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Фотофакт: после публикации площадку для воркаута начали приводить в порядок

После публикации SlutskGorod, в которой активная молодёжь просила исправить «травмоопасные» недостатки, на площадке для воркаута стали происходить изменения.

Например, на днях здесь снова повесили боксёрскую «грушу» из автомобильных шин, а сегодня на площадке разровняли свежий песок. Правда, торчащие бетонные основания снарядов, о которые травмируются подростки, пока полностью не закрыты.

Если не смотрели наше видео:


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Например, на днях здесь снова повесили боксёрскую «грушу» из автомобильных шин, а сегодня на площадке разровняли свежий песок. Правда, бетонные основания снарядов,...
 
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