Фотофакт: после публикации площадку для воркаута начали приводить в порядок

Источник материала: Слуцк Город





После публикации SlutskGorod, в которой активная молодёжь просила исправить «травмоопасные» недостатки, на площадке для воркаута стали происходить изменения.

Например, на днях здесь снова повесили боксёрскую «грушу» из автомобильных шин, а сегодня на площадке разровняли свежий песок. Правда, торчащие бетонные основания снарядов, о которые травмируются подростки, пока полностью не закрыты.

Если не смотрели наше видео:



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