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Гомельский филиал «Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» проведет День открытых дверей

26.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомельский филиал «Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» проведет День открытых дверей

Спасение человека – благородный, ответственный и сложный путь тех, кто по зову сердца избрал профессию спасателя. Учащиеся выпускных классов школ района, которые в дальнейшем хотели бы связать свою судьбу с профессией спасателя, имеют прекрасную возможность получить подробную информацию о вступительных испытаниях, ознакомиться с условиями обучения и проживания, а так же с учебно – лабораторной базой Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь».

29 марта в 11.30 на территории Гомельского филиала «Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» состоится День открытых дверей.

Приглашаются все желающие.

Дополнительную информацию о проведении данного мероприятия, порядке поступления и оформления документов можно получить в Буда-Кошелевском районном отделе по чрезвычайным ситуациям (г.Буда-Кошелево, ул.50 лет Октября, 8) или по телефону 2-33-14.

По информации РОЧС

 
 
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Спасение человека – благородный, ответственный и сложный путь тех, кто по зову сердца избрал профессию спасателя. Учащиеся выпускных классов школ...
 
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