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Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон

26.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон
Технология продажи и проверки билетов в электронном виде уже доступна в Витебске. Витебск стал третьим городом страны после Борисова и Гомеля, где приобрести билет на общественный транспорт можно по QR-коду.

Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении «Оплати» на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.


Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон
Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение «Оплати» сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.

Планируется, что в ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Пинске, а также в Могилеве, Гродно, Бресте и Молодечно.


Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон

По информации БелТА

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Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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