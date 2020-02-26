Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон

Источник материала: Полесская правда



Технология продажи и проверки билетов в электронном виде уже доступна в Витебске. Витебск стал третьим городом страны после Борисова и Гомеля, где приобрести билет на общественный транспорт можно по QR-коду.

Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении «Оплати™» на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.





Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение «Оплати™» сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.

Планируется, что в ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Пинске, а также в Могилеве, Гродно, Бресте и Молодечно.







По информации БелТА

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