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Скоро пинчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте через смартфон
26.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении «Оплати™» на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.
Планируется, что в ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Пинске, а также в Могилеве, Гродно, Бресте и Молодечно.
По информации
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