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Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

26.02.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте областная организация Белорусского общества Красного Креста (БОКК) сегодня открыла консультативный центр по вопросам ухода на дому с пунктом проката средств реабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

Консультативный центр разместился в оживленной части города, на улице Ленина, 22. Помощь будет оказываться инвалидам, пожилым людям, в том числе одиноким и одиноко проживающим, а также семьям, чьи родственники тяжело болеют. При необходимости обратившиеся смогут бесплатно взять на временное пользование средства технической реабилитации: ходунки, инвалидные коляски, костыли, трости.

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

"К сожалению, беда всегда застает врасплох, и многие люди не знают, как правильно ухаживать за тяжело больным человеком. В центре будем обучать этому. Например, у нас есть функциональная кровать. Показываем, какими должны быть прикроватный столик, посуда", - пояснила председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Лариса Воронко. В центре будут обучать и волонтеров, которые затем сами смогут консультировать и помогать нуждающимся.

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

Лариса Воронко

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

На первых порах консультативный центр будет работать в будние дни с 9.00 до 17.00, позвонить туда можно по телефону 8 (0162) 53-00-32. Ожидается, что позже график работы изменится. Его планируется продлить до 19.00 или 20.00 для удобства трудящихся людей.

Польза открывшегося в Бресте объекта очевидна. В области проживают более 20 тыс. одиноких пожилых людей, около 46 тыс. инвалидов I и II группы. Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко подчеркнула, что востребованность консультативных центров у этой категории граждан будет возрастать.

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

"У нас есть задумка вместе с Министерством труда и социальной защиты реализовать проект по оказанию интегрированной помощи. Пока он в стадии разработки. Надеюсь, все получится. Будут выбраны пилотные районы, где с заинтересованными структурами и некоммерческими организациями создадим систему помощи пожилым и инвалидам", - отметила Ольга Мычко. Суть проекта в том, что специалисты будут помогать семье в организации жизненного пространства больного человека, научат родственников ухаживать за ним, избавлять его от боли и мучений.-0-

Консультативный центр по уходу на дому заработал в Бресте

Ольга Мычко

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
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