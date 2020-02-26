Дом печати на проспекте Независимости наконец купили. Рассказываем, кто стал новым хозяином

Источник материала: Tut.by

Сегодня на аукционе за 6,22 млн рублей продали здание Дома печати возле метро «Академия Наук» на проспекте Независимости. Об этом рассказали в комитете «Минскгоримущество». Как сообщили другие источники на рынке коммерческой недвижимости, победителем торгов стала компания «ПриватКапитал».





Здание Дома печати на проспекте Независимости, 79, которое является памятником архитектуры, выставлялось на торги в третий раз с пониженной на 50% стоимостью. С учетом этого начальная цена на сегодняшних торгах была 3 млн 527 тысяч 964 рубля 16 копеек. Во время аукциона в Минском городском центре недвижимости она выросла до финальных 6,22 млн рублей, что эквивалентно почти 2,8 млн долларов по актуальному курсу.

Функциональное назначение здания определено как административно-деловое. То есть покупатель — компания «ПриватКапитал» — должна сделать на этом месте бизнес-центр.

Компания «ПриватКапитал» существует с 2015 года. Она специализируется на сдаче внаем собственного и арендуемого имущества. Изначально компания была учреждена литовской структурой, потом принадлежала гражданам Беларуси. Теперь она принадлежит бизнесмену Дмитрию Перову.

Напомним, здание Дома печати построено в 1930—1935 годах в стиле конструктивизма. Сооружение пережило войну, а в 1963—1978 годах его реконструировали, надстроив четвертый этаж. Общая площадь четырехэтажного здания — 3 558,6 «квадрата», площадь земельного участка — 0,1711 га.