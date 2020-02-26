От слов – к делу: каким может быть ботанический сад в Лиде? Показываем на эскизах

Источник материала: Вороновская газета





Идея заложить в городе уникальный экопарк-оранжерею, который станет не просто живописным уголком в Лиде, но настоящим центром притяжения местных жителей и туристов, принадлежит председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику. Впервые эту мысль глава региона озвучил чуть больше месяца назад. Прошло совсем немного времени, а задуманное уже приобрело вполне реальные очертания.

Ландшафтными дизайнерами ПП «Зеленхоз» разработан условный графический эскиз оранжереи. Специалистам она видится большой пленочной двухслойной теплицей, внутри которой по соседству будут уживаться растения из разных климатических зон: от пустыни до тропиков. Оранжерея планируется с двумя отдельными входами, мощеными дорожками, фонтаном, бассейном с рыбками, клетками с попугайчиками и прочими «интерьерными» прелестями, пишет «Лідская газета».

В настоящее время решается вопрос по размещению Ботанического сада. Вариантов рассматривается несколько. Возглавляет список, по понятным причинам, центр города. Правда, в этом случае очевидные плюсы перекрывают, на первый взгляд, неочевидные, но при детальном рассмотрении финансово очень ощутимые минусы. В частности, под ботанический сад с оранжерей требуется немаленькая площадь, внешне он должен вписываться в архитектурную композицию города. Среди «но» также заболоченная местность, которая преобладает в центре Лиды, отсутствие необходимой инфраструктуры.







Поэтому, как вариант, Лидское ГУП ЖКХ предлагает заложить ботанический сад… непосредственно на территории ПП «Зеленхоз». Даже конкретное место под оранжерею имеется.







– У нас есть неиспользуемые теплицы 70-го года постройки, – конкретизировал директор производственного подразделения зеленого хозяйства Андрей Нитиевский. – Свой ресурс они давно исчерпали, ремонтировать их финансово совсем нецелесообразно, поэтому мы хоти эти теплицы демонтировать, а на их месте построить оранжерею. Хотя как построить? Преимущество пленочной двухслойной теплицы в том, что под нее даже фундамент заливать не надо. Здесь своя технология.









Почему территория «Зеленхоза»? Во-первых, она большая – 24 гектара, во-вторых, здесь есть вся существующая база: большая стоянка для автомобилей, сторожевое помещение, котельная, инженерные сети – наличие всего этого в одном месте значительно сокращает финансовые затраты. Но главное – люди. В «Зеленхозе» работают уже обученные специалисты, поэтому нет необходимости нанимать и обучать новый персонал.

– Наше предприятие находится пусть и не в центре, но в черте города, на машине не больше 10-ти минут езды, – добавил Андрей Владиславович. – Большая территория позволяет не только заложить оранжерею, но и «отдать» 8-10 гектаров под создание отрытой парковой зоны. У нас выращивается достаточно большое разнообразие древесно-кустарниковых и других растений – ими можем засадить уже примерно 30% ботанического сада. Нашими специалистами налажено тесное сотрудничество с другими «Зеленхозами» страны, лесхозами, поэтому вопрос, где взять «материал», не возникает. Удобно и то, что выращивая растения, наблюдая за их «поведением» здесь, на месте, мы можем впоследствии их культивировать в городской среде.











Частное мнение

Почему лично я «за» ботанический сад на территории «Зеленхоза»? Если центр города и без того избалован парковыми зонами, то микрорайоны Лиды – напротив. Если переходить «на частности» – на микрорайон Гастелло, он молодой и перспективный. И местные жители будут более чем благодарны, если рядом появится обустроенная парковая зона. Да и для утомленного достопримечательностями в центре туриста ботанический сад на «окраине» Лиды может стать хорошей альтернативой для отдыха и даже некого уединения.









