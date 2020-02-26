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В Столбцовском районе на пожаре спасли мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военные Столбцовского района спасли мужчину на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в квартире поселка Новоколосово. Команда противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ воинской части прибыла раньше сотрудников МЧС, эвакуировала из помещения хозяина и ликвидировала пожар.
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Новости Беларуси. Военные Столбцовского района спасли мужчину на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в квартире поселка...
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