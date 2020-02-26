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Беларусь рассчитывает войти в топ-5 стран по операциям ЕБРР

26.02.2020 17:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство рассчитывает на вхождение Беларуси в топ-5 стран по объему операций Европейского банка реконструкции и развития.

"Беларусь по-прежнему рассматривает Европейский банк реконструкции и развития в качестве надежного партнера, поддержка которого вносит значимый вклад в обеспечение социально-экономического роста нашей страны и повышения качества жизни населения. Поэтому уже с вашим сменщиком для нас задача не только сохранить, но и преумножить столь впечатляющие результаты. Мы в правительстве подняли новую плану и считаем, что если так же конструктивно будем работать, то нам по силам войти в топ-5 стран по операциям с Европейским банком реконструкции и развития", - заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕБРР в Беларуси Александром Пивоварским, сообщает БЕЛТА.

По словам Сергея Румаса, в последние 4 года ЕБРР инвестировал в экономику Беларуси более 1 млрд евро. В 2018 году была рекордная сумма инвестиций - 360 млн евро.

"В 2019 году мы поработали еще лучше, и инвестиции в размере 390 млн евро позволили Беларуси впервые войти в топ-10 стран по операциям ЕБРР. Итог освоения средств - хорошие дороги, безопасные мосты, качественные коммунальные услуги, то есть та инфраструктура, без которой невозможно устойчивое функционирование любой страны. Это не могло произойти без вашей личной поддержки, поэтому от имени правительства хочу сказать спасибо за такую качественную и хорошую работу в этой должности", - отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что самое ценное в отношениях Беларуси и ЕБРР - это глубокие партнерские отношения, которые стали фундаментом для расширения сотрудничества. "Искренне надеюсь, что нам удастся сохранить эти доверительные связи как с банком, так и с вами лично", - добавил Сергей Румас.

Александр Пивоварский в свою очередь отметил, что работа в Беларуси была самым интересным профессиональным опытом за всю его карьеру, как и работа в офисе президента ЕБРР Сумы Чакрабарти. Он подчеркнул, что в достигнутом успехе сотрудничества с ЕБРР есть большая заслуга белорусского правительства.

"Мы всегда ощущал политику открытых дверей", - сказал Александр Пивоварский.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.

Главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси теперь назначена Марина Петров. В последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине.

 
 
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Правительство рассчитывает на вхождение Беларуси в топ-5 стран по объему операций Европейского банка реконструкции и развития.
 
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