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Государство выставило на продажу акции Гомсельмаша, Горизонта и еще 11 заводов

26.02.2020 17:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

ГКИ сообщает, что перечень сформирован на основании предложений отраслевых органов госуправления, передает interfax.by. Акции восьми предприятий предполагается продавать по конкурсу, акции пяти – с аукциона.

Из включенных в перечень приватизации в 2020 году крупнейшими являются производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» (100% акций принадлежит государству) и производитель бытовой электротехники Управляющая компания холдинга «Горизонт» (99,9% акций государства).

К продаже на конкурсной основе предлагается 49,9% акций «Гомсельмаша» с сохранением в госсобственности пакета акций в размере 50% «плюс» 1 акция. Стоимость пакета акций не указывается. Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестпроекта должен быть не менее $500 млн. При выгодных предложениях со стороны инвестора возможно решение о продаже пакета акций до 75% «минус» 1 акция.

По «Горизонту» предусматривают продажу стратегическому инвестору всего госпакета акций – 99,9% уставного фонда. Цена продажи не сообщается, а объем инвестиций в основной капитал должен составить не менее $30 млн.

К продаже предлагаются также акции предприятий:

  • ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (весь госпакет 76,63%),
  • гомельское ОАО «Коралл» (весь госпакет 100%),
  • ОАО «ПромЛинкс» (весь госпакет 97,22%),
  • ОАО «Минский Промтранспроект» (весь госпакет 17,41%),
  • ОАО «МинскСортСемОвощ» (весь госпакет 5,17%),
  • ОАО «Завод Промбурвод» (весь госпакет 15%),
  • ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» (весь госпакет 49,98%),
  • ОАО «КУПАЛИНКА» (весь госпакет 84,46%),
  • ОАО «Беллегпромпроект» (весь госпакет 5,67%),
  • ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» (весь госпакет 17,05%),
  • ОАО «Минскпроектмебель» (весь госпакет 93,79%).

В пресс-службе ГКИ агентству «Интерфакс-Запад» пояснили, что «данный перечень не является планом приватизации на 2020 год». «В соответствии с предложениями отраслевых органов госуправления таким образом изучается спрос потенциальных инвесторов на участие в приватизации госсобственности. Такой подход к приватизации реализуется в течения ряда последних лет», – добавил представитель пресс-службы.

Источник: Myfin.by
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Госкомитет по имуществу Беларуси объявил о проведении работ по продаже на аукционах и по конкурсу принадлежащих государству акций в 13 ОАО.
 
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