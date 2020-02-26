Государство выставило на продажу акции Гомсельмаша, Горизонта и еще 11 заводов

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ГКИ сообщает, что перечень сформирован на основании предложений отраслевых органов госуправления, передает interfax.by. Акции восьми предприятий предполагается продавать по конкурсу, акции пяти – с аукциона.

Из включенных в перечень приватизации в 2020 году крупнейшими являются производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» (100% акций принадлежит государству) и производитель бытовой электротехники Управляющая компания холдинга «Горизонт» (99,9% акций государства).

К продаже на конкурсной основе предлагается 49,9% акций «Гомсельмаша» с сохранением в госсобственности пакета акций в размере 50% «плюс» 1 акция. Стоимость пакета акций не указывается. Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестпроекта должен быть не менее $500 млн. При выгодных предложениях со стороны инвестора возможно решение о продаже пакета акций до 75% «минус» 1 акция.

По «Горизонту» предусматривают продажу стратегическому инвестору всего госпакета акций – 99,9% уставного фонда. Цена продажи не сообщается, а объем инвестиций в основной капитал должен составить не менее $30 млн.

К продаже предлагаются также акции предприятий:

ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (весь госпакет 76,63%),

гомельское ОАО «Коралл» (весь госпакет 100%),

ОАО «ПромЛинкс» (весь госпакет 97,22%),

ОАО «Минский Промтранспроект» (весь госпакет 17,41%),

ОАО «МинскСортСемОвощ» (весь госпакет 5,17%),

ОАО «Завод Промбурвод» (весь госпакет 15%),

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» (весь госпакет 49,98%),

ОАО «КУПАЛИНКА» (весь госпакет 84,46%),

ОАО «Беллегпромпроект» (весь госпакет 5,67%),

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» (весь госпакет 17,05%),

ОАО «Минскпроектмебель» (весь госпакет 93,79%).

В пресс-службе ГКИ агентству «Интерфакс-Запад» пояснили, что «данный перечень не является планом приватизации на 2020 год». «В соответствии с предложениями отраслевых органов госуправления таким образом изучается спрос потенциальных инвесторов на участие в приватизации госсобственности. Такой подход к приватизации реализуется в течения ряда последних лет», – добавил представитель пресс-службы.