"Вернусь через год-полтора": колясочник Саша Авдевич отправляется в кругосветку

О подвиге белоруса с инвалидностью тогда написали даже зарубежные СМИ. Но на этом молодой человек, похоже, решил не останавливаться. Теперь Саша Авдевич отправляется в кругосветку! О своих приключениях белорус будет рассказывать на канале в YouTube, в Фейсбуке и Telegram-канале. Стартует Саша 25 марта из Минска , а вернуться домой планирует через год-полтора.





- В какой-то момент понял, что, даже имея хорошую работу, классные проекты, мне хочется сделать именно это! У меня уже есть опыт путешествий, и я прекрасно отдаю себе отчет обо всех трудностях, которые меня ждут в пути. Но через это кругосветное путешествие я могу реализовать себя. Возможно, это что-то изменит во мне и в тех людях, которые будут это смотреть.





В частности, когда я оказался в инвалидной коляске, у меня перед глазами не было примера колясочника-супергероя. Мне показалось, что я в команде лузеров и ничего не изменится. Именно это заставляет меня быть таким супергероем… Мое путешествие - это не только тестирование физических возможностей человека на коляске, но и рассказ о том, как живут люди с инвалидностью во всем мире, - рассказал на пресс-конференции Саша Авдевич.









- Каким будет маршрут путешествия?





- У меня нет четкой логистики: пока маршрут составлен всего на четыре страны, в которых просчитал дорогу и ночевку. По Беларуси буду двигаться три дня (Марьина Горка, Светлогорск, Бобруйск и Гомель), потом поеду в Киев, Кишинев, а затем снова возвращаюсь в Украину и по водному пути через Черное море добираюсь до Стамбула. Там меня ждет встреча с представителями ПРООН в Глобальном центре частного сектора развития.





Планирую рассказать о своем путешествии. Дальше у меня начнется интерактивное путешествие: все, кто будут следить за моим передвижением, могут предлагать мне приехать в какую-то страну, и я с удовольствием отправлюсь в гости. Есть ребята среди моих подписчиков, которые уже пригласили меня. Если же после Стамбула предложений не поступит, планирую отправиться на Запад в сторону Греции. Затем по морю попасть в Италию, оттуда добраться до Испании и, переплыв Гибралтарский залив, оказаться в Марокко.





Уже оттуда на самолете полечу в Южную Америку. Мне будет интересно посмотреть, как живут люди с инвалидностью в Доминикане, на Кубе и в Мексике. Дальше хочу побывать в Австралии. Собирался в Японию и Китай, но пока не знаю, какая будет обстановка с коронавирусом.





Александр Авдевич уже знает, каково это - крутить руками педали хэндбайка по 8 часов в день. Кстати, ручной велосипед парень купил в Австрии за 6000 долларов - приобрести дорогое транспортное средство ему помогли спонсоры. В кругосветке Сашу также будут поддерживать несколько организаций.





- Но главное, за что переживаю, - это погода. Уже купил дорогую хорошую одежду, которая не промокает, подготовил несколько дождевиков. Потому что из-за своей особенности в предыдущих поездках не чувствовал, когда насквозь промокал до пояса. А потом серьезно болел. Еще важно, чтобы по пути был доступ к питьевой воде - взять с собой много воды не получится. Кроме хэндбайка беру с собой коляску и палатку. А также небольшой дрон, экшен-камеру, камеру GoPro.





Путешественник также подстраховался с мобильной связью: с собой Саша берет два смартфона. Один из них будет резервный на экстренный случай. Белорус будет стараться двигаться по дорогам, где будет покрытие мобильной сети. Мобильный интернет понадобится и для стримов.





- Так как у меня будет много девайсов, беру с собой раскладную солнечную панель. Она меня как-то выручала во Франции. Помню, как проснулся в палатке где-то во французских полях, а все гаджеты разрядились. До обеда заряжал с помощью солнечной панели, чтобы включить навигатор, - улыбается Саша.









- Путешествие по Южной Америке - довольно рискованное мероприятие. Планируешь взять с собой средства самообороны?





- Смотрел видео блогеров, которые путешествовали по Мексике, Колумбии, и никого там сильно не ограбили и не побили. Мне приходилось бывать в опасных ситуациях, но у меня получалось благодаря своей адекватности из них выходить. Не думаю, что меня кто-то захочет убить (смеется). Максимум - украдут камеру. Но, если честно, мне не страшно.