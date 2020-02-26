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Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

26.02.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальные снимки военной хроники из архива Белорусского телеграфного агентства объединил фотопроект «Беларусь помнит. 75 мгновений войны»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

Огонь сражений, радость освобождения, будни партизан и восстановление разрушенных белорусских городов. Выставка, презентованная в Гомеле, это работы военных корреспондентов, в основном малоизвестные кадры: раритетные чёрно-белые снимки, сделанные в годы Великой Отечественной войны.

Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

Артём Карпенко, житель Гомеля:
Каждая выставка, которая приурочена к 75-летию Победы, и в целом все мероприятия, которые приурочены Великой Отечественной войне, которые раскрывают историческую правду, для меня как для молодого человека действительно интересны и важны. На мой взгляд, это помогает сегодня нам, белорусам, сохранить ту самую историческую справедливость, которую, возможно, кто-то пытается исказить в тех или иных целях.

Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле


Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» пробудет в Гомеле до 5 марта, а затем продолжит путь по областным центрам страны. В планах организаторов представить экспозицию в Австрии и Израиле.

Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

Люди в материале: Артём Карпенко

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Уникальные снимки военной хроники из архива Белорусского телеграфного агентства объединил фотопроект «Беларусь помнит. 75 мгновений...
 
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