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Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальные снимки военной хроники из архива Белорусского телеграфного агентства объединил фотопроект «Беларусь помнит. 75 мгновений войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь сражений, радость освобождения, будни партизан и восстановление разрушенных белорусских городов. Выставка, презентованная в Гомеле, это работы военных корреспондентов, в основном малоизвестные кадры: раритетные чёрно-белые снимки, сделанные в годы Великой Отечественной войны.
Артём Карпенко, житель Гомеля:
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Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле
Новости Беларуси. Уникальные снимки военной хроники из архива Белорусского телеграфного агентства объединил фотопроект «Беларусь помнит. 75 мгновений...
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