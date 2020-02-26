VoA News . Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил то, что он называет "двойными стандартами", которые якобы используются Советом по правам человека ООН в пользу западных демократических ценностей, счет, по его словам, законных суверенных прав стран, которые не попадают на орбиту Запада. Об этом пишет





Лавров не скрывал своего презрения к так называемым резолюциям по определенным странам, принятых Советом, заявив во вторник, что эти резолюции становятся все более популярным поводом для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.





Министр иностранных дел России раскритиковал введение односторонних санкций, которые западные страны часто применяют для свержения правительств.





"Эта вредная практика приводит к обострению конфронтации и, в конечном счете, ограничивает способность простых граждан осуществлять свои законные права", - сказал он. - "Надежное обеспечение прав и свобод несовместимо с двойными стандартами. И в этом контексте можно удивляться тому, что некоторые западные партнеры, объявляющие себя поборниками демократии, сознательно закрывают глаза на возмутительное несоблюдение прав человека в Украине ".





Лавров не назвал конкретных примеров, хотя Европейский Союз, США и другие страны ввели санкции против России после российского военного вторжения в Украину и аннексии Крыма в феврале 2014 года.





Лавров также набросился на западные государства за их поддержку и оправдание военных действий, по его словам, "радикальных" и "террористических" групп в Идлибе на северо-западе Сирии.





"Трудно найти любое другое объяснение для призывов к заключению мирных соглашений с бандитами, что мы наблюдаем касательно ситуации в Идлибе", - сказал он. "Это не забота о правах человека. Это капитуляция перед террористами или даже поощрение их деятельности, это нарушение международных договоров и многочисленных резолюций Совета Безопасности США".





Эти высказывания прозвучали тогда, когда Организация Объединенных Наций предупредила о потенциальном кровопролитии среди сотен тысяч мирных жителей Идлиба, если сирийские правительственные силы, которые поддерживает Россия, не прекратят незаконные ковровые бомбардировки региона.





Лавров призвал Совет по правам человека решительно отказаться от того, что он назвал двойными стандартами. По его словам, именно поэтому Россия решила баллотироваться в Совет, который состоит из 47 членов, в 2021-2023 гг.





Россия потеряла свою заявку на членство в 2016 году после кампании правозащитных организаций касательно российских бомбардировок Сирии.





Российская авиация начала бомбардировки на юго-востоке Сирии, около города Идлиб, 24 февраля. Сообщалось, что жертвами российских бомбардировок стали не менее пяти человек.