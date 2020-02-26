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В российском детском медцентре установят пятиметровый иконостас за миллион рублей

26.02.2020 18:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иконостас установят в Храме Живоначальной Троицы, который расположен на первом этаже здания медицинского центра.

Государственный детский медицинский центр имени Войно-Ясенецкого в России организовал открытый аукцион для покупки гигантского иконостаса. 

Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на документы на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 996 тысяч рублей. Иконостас установят в Храме Живоначальной Троицы, который расположен на первом этаже здания медицинского центра. 

Согласно документам госзакупки, подрядчик должен будет изготовить иконостас шириной более пяти и высотой более 2,5 метра. Оплачивать работы учреждение будет за счёт средств от предпринимательской и другой деятельности. Также в стоимость контракта входит изготовление икон и царских врат. Сюжет и стиль икон клиника будет обсуждать с подрядчиком отдельно. 
 
 
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Иконостас установят в Храме Живоначальной Троицы, который расположен на первом этаже здания медицинского центра.
 
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Ивьевский край
Полымя
Единство
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