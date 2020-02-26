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Межведомственное антитеррористическое учение проводят в Каменецком районе
26.02.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Плановое межведомственное антитеррористическое учение с участием подразделений Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других госорганов проводится с сегодняшнего дня по 27 февраля на территории Каменецкого района Брестской области, сообщает БЕЛТА.
Во время учебно-боевых мероприятий планируется отработка пресечения террористических угроз в отношении критически важных объектов Беларуси, обеспечения безопасности их персонала, а также минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
В районе проведения учения возможно ограничение движения транспортных средств, перемещение военной и специальной техники, применение вооружений.
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Плановое межведомственное антитеррористическое учение с участием подразделений Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других...
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