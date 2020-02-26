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Межведомственное антитеррористическое учение проводят в Каменецком районе

26.02.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Плановое межведомственное антитеррористическое учение с участием подразделений Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других госорганов проводится с сегодняшнего дня по 27 февраля на территории Каменецкого района Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Межведомственное антитеррористическое учение проводят в Каменецком районе

Во время учебно-боевых мероприятий планируется отработка пресечения террористических угроз в отношении критически важных объектов Беларуси, обеспечения безопасности их персонала, а также минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В районе проведения учения возможно ограничение движения транспортных средств, перемещение военной и специальной техники, применение вооружений.

 
 
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  Плановое межведомственное антитеррористическое учение с участием подразделений Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других...
 
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