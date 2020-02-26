Ученые с помощью стволовых клеток вылечили мышей от диабета

"Популярная механика" , они разработали новую методику превращения человеческих клеток человека в инсулин-продуцирующие клетки. Ученые из Вашингтонского университета смогли вылечить мышей от диабета. Как сообщает, они разработали новую методику превращения человеческих клеток человека в инсулин-продуцирующие клетки.





Исследователям удалось найти новый способ превращать плюрипотентные стволовые клетки человека (hPSCs) в бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Когда эти клетки, продуцирующие инсулин, были трансплантированы мышам с острой формой диабета, те очень быстро излечились.





"У этих мышей был очень тяжелая форма диабета с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови — уровень, который может быть смертельны для человека. Когда мы дали мышам инсулин-секретирующие клетки, в течение двух недель уровень глюкозы в их крови нормализовался и оставался таковым в течение многих месяцев", - заявил один из исследователей Джеффри Р. Миллман.





Плюрипотентные стволовые клетки – недифференцированные клетки со способностью перерастать в любые другие виды клеток. По сути, они могут превращаться в инсулин-продуцирующие клетки, которые помогают тем, кто страдает от диабета, контролировать высокий уровень сахара в крови.





"Основная проблема, когда вы пытаетесь превратить человеческую стволовую клетку в инсулин-продуцирующую бета-клетку (или нейрон, либо сердечную клетку) заключается в том, что вы также производите другие клетки, которые вам не нужны. В случае бета-клеток мы можем получить другие типы клеток поджелудочной железы или печени", - добавил Миллман.





Эти клетки не являются вредными, но они и не нужны для решения конкретных задач. Ученым удалось решить эту проблему, производя инсулин-продуцирующие клетки, контролируя при этом активный цитоскелет.



