ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Представьте, что такси – только Яндекс. Вас это устроит?» Эксперты высказались о сервисах заказа авто онлайн

26.02.2020 20:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Давайте первое: у нас есть 140-й закон «Об основах транспортной деятельности». Он принят ещё в 1998 году. Я понимаю, что наше законодательство, по сравнению с развитыми европейскими странами, ещё достаточно молодо. И нам ещё много надо будет развиваться, дорабатывать его и совершенствовать. Хорошо, там есть замечательный пункт: защита полномочия нашей страны, защита внутреннего рынка. Объясните мне, почему эти агрегаторы не зарегистрированы в Республике Беларусь?

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Об этом и речь идёт: «Почему дремлет карась?», – законодательно. В этой ситуации абсолютно чётко выгода, представляемая агрегаторами, заключается в простоте и удобстве оплаты и заказа. Это просто блестящая конфигурация!

Важник назвал привокзальных таксистов «Джурассик-парком»: «Позапрошлого века технология рэкетирская, её надо убирать»

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Я добавлю: удобство администрирования и контроля. Наверное, не открою Америку, если скажу, что с данными агрегаторами наши финансовые и фискальные органы заключили соглашение. Вы, я думаю, знаете об этом. Поэтому они работают на вполне легальной основе на нашем внутреннем рынке.

«Представьте, что такси – только Яндекс. Вас это устроит?» Эксперты высказались о сервисах заказа авто онлайн

Екатерина Станкевич:
Какая может быть легальная основа, объясните мне, если они принимают наличные деньги не в соответствии с законодательством?

Юрий Важник:
Это уже другое дело.

«Мы обращались в МАРТ, пока решения нет». Глава службы такси рассказал, почему они не могут полностью перейти на безналичный расчёт

Игорь Комаровский:
Это уже практика законодательная. Вы понимаете?! Ведь Вы думаете, что законами возможно отрегулировать вопрос защиты каждого участника, каждого субъекта рынка? Я думаю, что нет. Законы устанавливают общие правила для всех, в том числе и общие правила защиты. А в рамках практики законоприменительной – здесь надо уже отрабатывать моменты и нашим контрольным органам, фискальным органам и судебной нашей системе, если до неё доходят данные ситуации.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
А где здесь наш национальный интерес? Мне просто интересно.

Юрий Важник:
Его Величество Пассажир.

Екатерина Станкевич:
Подождите, какое «Его Величество Пассажир»?!

Игорь Комаровский:
Давайте говорить откровенно, Екатерина, если сегодня не будет пассажира, если сегодня не будет спроса на перевозки такси или иными видами транспорта, не будет и вот этих субъектов, о которых мы сегодня говорим и обсуждаем.

Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»

Екатерина Станкевич:
Вы мои слова пытаетесь совершенно нивелировать в другом русле. Да? На сегодняшний момент. Для нашего пассажира, к большому сожалению, самое главное – ценовой фактор и время прибытия. Так?

Юрий Важник:
Не только! Наши люди очень разумны.

Игорь Комаровский:
И избирательны!

Юрий Важник:
И качество, и безопасность…

Игорь Комаровский:
И безопасность, и комфорт имеет значение.

Юрий Важник:
Мы – пассажиры, и здесь присутствующие. Вы же не скажете, что мы такие, какие-то не…

Екатерина Станкевич:
Объясните! Подождите. Как тогда, что Вы тогда поясните семье того пассажира, который на Uber ехал по кольцевой, сгорел в этой машине, и потом оказалось, что у него дотуда был заказ?

Юрий Важник:
А вот я Вам скажу: по безопасности дорожного движения они ничем серьёзно не отличаются. Нет статистики, мы занимаемся статистикой ДТП. Нет такой фатальной статистики, которая выделяет Uber или Яндекс из всего остального поля аварийности.

Екатерина Станкевич:
Почему тогда в Интернете публикуется в день по 5 аварий Яндекса?

Юрий Важник:
Потому что их много, потому что много нюансов.

Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не отвечают требованиям перевозки

Екатерина Станкевич:
Так, может быть, их слишком много? И тогда уже начинает вступать в силу антимонопольное некое законодательство?

Юрий Важник:
Надо контролировать не так, как удобно контролёру. Контролировать надо, но у нас система сделана так, что удобней контролёру контролировать. А надо делать так, чтобы было и выгодно пассажиру, и удобно контролёру, и всё это, вместе взятое, заточено в такой целый конгломерат, который должен работать правильно.

Екатерина Станкевич:
Вы настолько далеки, вот к большому моему сожалению, настолько далеки от реальности! Вот Вы не работаете в этой сфере. Вы не видите то, что происходит каждый день в этой сфере! Вот теперь представьте, что такси – только Яндекс – Вас это положение устроит?

Юрий Важник:
Нет, конечно! 

Екатерина Станкевич:
Так а на сегодняшний момент все идёт к этому.

Юрий Важник:
Ещё никуда не идёт.

Люди в материале: Юрий Важник, Екатерина Станкевич, Игорь Комаровский, Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика