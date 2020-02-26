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«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия, поэтому континентальное первенство перенесли в Беларусь.
Первый день соревнований ознаменовался сенсацией – золотом Сергея Бочарникова.
Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону:
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«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстония из-за теплой погоды не смогла...
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