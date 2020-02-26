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Как выбрать покрытие для кровли на дачу

26.02.2020 16:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выбирая стройматериалы для дачного дома, нужно учитывать местность, в которой он находится: много ли растительности вокруг, как часто на строение попадает солнце. Важна площадь дома – небольшая поверхность кровли требует боле легкого материала, чем «дворец».

Так, если дача стоит в тени деревьев, на крышу будут падать листья, ветки, хвойные иголки. Задерживаясь на ней, они образуют моховую подушку и пристанище мелких насекомых. Поэтому такой дом лучше покрыть, например, металлочерепицей.

Виды покрытия

Рулонный рубероид является, по сути, картоном с большой плотностью, пропитанным битумом. Он не очень прочный, укладывается на ровную или покатую основу в несколько слоев. Поверхность получается герметичной, но это как раз тот случай, когда дом стоит больше на солнце, а не в тени. Достоинства рубероида:

  • несложный монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
  • небольшой вес – не нужно усиливать каркас;
  • невысокая стоимость, особенно привлекающая дачников;
  • эластичные свойства – можно покрыть кровлю со сложными изгибами;
  • экологичность и безопасность.

Есть и недостатки: служит не дольше 5 лет.

Волновой шифер

Материал изготавливается из композитного цемента, армирован волокнами асбеста. Шифер популярен и применяется для дачных домой часто. В числе достоинств:

  • удобство и простота монтажа, который можно провести своими силами;
  • надежность и прочность благодаря цементу, асбесту и волновому профилю;
  • негорючесть, безопасность для домов с котлами на твердом топливе;
  • демократичная стоимость.

Применяется для кровель с уклоном больше 20-25 градусов, масса – от 6 до 16 кг на метр кв.

Профнастил

Основой материала служит профилированная сталь, произведенная методом холодного проката. Толщина профнастила – от 0,4 до 0,9 мм. После изготовления листы покрывают защитным полимерным или цинковым слоем, либо красят.

Преимущества:

  • малый вес, который делает легким процесс монтажа;
  • прочность и долговечность – служит от 15 до 25 лет (в зависимости от качества стали);
  • доступная цена – от немногим дороже профнастила.

Металлочерепица

Это надежное и красивое покрытие. Основой его также служат оцинкованные листы из стали, покрытые полимером или краской. Видов черепицы много, она может быть керамическая, цементно-песчаная, сланцевая, битумная.

Среди достоинств: прочность, удобство транспортировки, долговечность, экологичность. Металлочерепица выдерживает большие нагрузки, поглощает шумы, не боится мороза и жары.

Она может быть абсолютно любого цвета, поэтому дома, покрытые ею, очень привлекательны и эстетичны. Укладкой металлочерепицы должны заниматься мастера - монтаж имеет свои особенности. Но результат оправдает эти затраты.

Подробнее о преимуществах черепицы и других материалах для кровли на дачу, можно почитать здесь: https://materiali.by/krovelnye-raboty/.

 
 
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Выбирая стройматериалы для дачного дома, нужно учитывать местность, в которой он находится: много ли растительности вокруг, как часто на строение попадает солнце....
 
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