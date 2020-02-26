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В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону

26.02.2020 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", который находится под Минском, прошла церемония открытия чемпионата Европы по биатлону.

Первоначально ЧЕ планировалось провести в Эстонии, однако из-за аномально теплой зимы организаторы не смогли гарантировать необходимые условия проведения соревнований, поэтому чемпионат решено было перенести в Беларусь, в РЦОП "Раубичи".

Как сообщает БЕЛТА, в всего в чемпионате Европы примут участие 40 команд, с более чем 300 спортсменами. Завершатся соревнования 1 марта.

 
 
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В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", который находится под Минском, прошла церемония открытия чемпионата Европы по...
 
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