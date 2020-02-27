Обзор банковских интернет-кредитов: сколько стоит одолжить деньги онлайн без документов

Источник материала: Tut.by

Быстро и удобно — вот основные преимущества онлайн-кредитов. Чтобы получить кредит, достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер и банковский онлайн-сервис. FINANCE.TUT.BY узнал, кто может оформить кредит онлайн, и отличаются ли условия от стандартных.



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В обзоре собраны кредиты, для получения которых не нужно посещать офис банка. Для оформления достаточно иметь подключённое банковское приложение или интернет-банкинг. Не рассматривались кредиты овердрафт и кредиты, предоставляемые только зарплатным клиентам банка.

Вот на каких условиях можно оформить онлайн-кредит в банке:

Банк, кредит Ставка; срок; сумма* Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия Альфа-Банк, Онлайн-кредит от 12,32%; от 6 до 24 месяцев; до 5000 BYN без справки; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; клиент банка Белагропромбанк, Кредит на потребительские нужды онлайн; Kрэдытка са зніжкай 12,29%; до 5 лет; до 10 000 BYN до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка Беларусбанк, Кредит «Интернет-Безналичный» 12−12,32% в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не ограничена банком без справки о доходах; до 2 рабочих дней; клиент любого банка РБ Банк БелВЭБ, Хуткі анлайн от 25%; 5 лет; до 2000 BYN без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ Банк Дабрабыт, «На Личное» Online 12,32%; от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN без справки о доходах; до 1 часа; клиент любого банка РБ Белгазпромбанк, Программа «ON-кредит» 24,9%; 36 месяцев; до 3000 BYN без справки о доходах; 5 минут; клиент банка, карта выданная не менее 30 дней назад БПС-Сбербанк, Хочу в online! 12,32%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 рабочего дня; клиент банка Идея Банк, На счастливые моменты 11%; от 2 до 7 месяцев; до 500 BYN без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ Идея Банк, Кредит ONLINE 12,32%; от 1 до 36 месяцев; до 10 000 BYN без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ Технобанк, Обыкновенный кредит «ONLINE» 12,32%; 24 месяца; до 3000 BYN без справки о доходах; от 1,5 часа; клиент банка

Банк, кредит Ставка; срок; сумма*; cправка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия Альфа-Банк, Онлайн-кредит от 12,32%; от 6 до 24 месяцев; до 5000 BYN; без справки; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; клиент банка Белагропромбанк, Кредит на потребительские нужды онлайн; Kрэдытка са зніжкай 12,29%; до 5 лет; до 10 000 BYN; до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка Беларусбанк, Кредит «Интернет-Безналичный» 12−12,32% в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не ограничена банком; без справки о доходах; до 2 рабочих дней; клиент любого банка РБ Банк БелВЭБ, Хуткі анлайн от 25%; 5 лет; до 2000 BYN; без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ Банк Дабрабыт, «На Личное» Online 12,32%; от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN; без справки о доходах; до 1 часа; клиент любого банка РБ Белгазпромбанк, Программа «ON-кредит» 24,9%; 36 месяцев; до 3000 BYN; без справки о доходах; 5 минут; клиент банка, карта выданная не менее 30 дней назад БПС-Сбербанк, Хочу в online! 12,32%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN; до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 рабочего дня; клиент банка Идея Банк, На счастливые моменты 11%; от 2 до 7 месяцев; до 500 BYN; без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ Идея Банк, Кредит ONLINE 12,32%; от 1 до 36 месяцев; до 10 000 BYN; без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ Технобанк, Обыкновенный кредит «ONLINE» 12,32%; 24 месяца; до 3000 BYN; без справки о доходах; от 1,5 часа; клиент банка

*максимальная сумма указана для незарплатных клиентов

Цена удобства: чем отличаются условия кредитов в онлайн

Большинство кредитов выдаются под среднюю на рынке ставку 12−12,32%. Самый дешевый кредит — под 11% в Идея Банке . Правда максимальная сумма онлайн — 500 рублей;

Самые дорогие кредиты — 24,9% в Белгазпромбанке и 25% в Банке БелВЭБ ;

Максимальная сумма кредита без справки о доходах в большинстве банков равна 2000 — 5000 рублей. Лидер обзора — Идея Банк. Он готов одолжить 10 000 рублей без подтверждения дохода, но оставляет за собой право потребовать справку при необходимости;

Срок онлайн-кредитов составляет от 1 года до 2−5 лет. Самые «длинные» кредиты в Белагропромбанке , Беларусбанке , Банке Дабрабыт и БПС-Сбербанке ;

Для оформления онлайн-кредита необходимо быть клиентом банка, а в Белгазпромбанке иметь карточку банка не «моложе» до 30 дней;

При этом в Беларусбанке, Банке Дабрабыт, Банке БелВЭБ и Идея Банке для получения кредита через интернет достаточно быть клиентом любого банка и пройти регистрацию через межбанковскую систему идентификации;

Быстрее всего рассматриваются заявки в Альфа-Банке и Белгазпромбанке — мгновенно. Самый медленные банки — Беларусбанк и Белагропромбанк. Остальные обещают дать ответ в течение пары часов;

Обеспечением онлайн-кредитов выступает неустойка, а небольшую сумму можно взять в долг даже без справки о доходах.

Главный вывод: онлайн-кредиты станут отличным решением, когда не хватает пары тысяч рублей. Но не заменят обычный потребительский кредит со справкой о доходах, когда необходима сумма от 5 000 рублей.