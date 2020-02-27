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Обзор банковских интернет-кредитов: сколько стоит одолжить деньги онлайн без документов

27.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Быстро и удобно — вот основные преимущества онлайн-кредитов. Чтобы получить кредит, достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер и банковский онлайн-сервис. FINANCE.TUT.BY узнал, кто может оформить кредит онлайн, и отличаются ли условия от стандартных.


фото: pixabay.com

В обзоре собраны кредиты, для получения которых не нужно посещать офис банка. Для оформления достаточно иметь подключённое банковское приложение или интернет-банкинг. Не рассматривались кредиты овердрафт и кредиты, предоставляемые только зарплатным клиентам банка.

Вот на каких условиях можно оформить онлайн-кредит в банке:

Банк, кредит

Ставка; срок; сумма*

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия

Альфа-Банк,

Онлайн-кредит

от 12,32%; от 6 до 24 месяцев; до 5000 BYN

без справки; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; клиент банка

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды онлайн; Kрэдытка са зніжкай

12,29%; до 5 лет; до 10 000 BYN

до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка

Беларусбанк,

Кредит «Интернет-Безналичный»

12−12,32% в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не ограничена банком

без справки о доходах; до 2 рабочих дней; клиент любого банка РБ

Банк БелВЭБ,

Хуткі анлайн

от 25%; 5 лет; до 2000 BYN

без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ

Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online

12,32%; от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN

без справки о доходах; до 1 часа; клиент любого банка РБ

Белгазпромбанк,

Программа «ON-кредит»

24,9%; 36 месяцев; до 3000 BYN

без справки о доходах; 5 минут; клиент банка, карта выданная не менее 30 дней назад

БПС-Сбербанк,

Хочу в online!

12,32%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN

до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 рабочего дня; клиент банка

Идея Банк,

На счастливые моменты

11%; от 2 до 7 месяцев; до 500 BYN

без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ

Идея Банк,

Кредит ONLINE

12,32%; от 1 до 36 месяцев; до 10 000 BYN

без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ

Технобанк,

Обыкновенный кредит «ONLINE»

12,32%; 24 месяца; до 3000 BYN

без справки о доходах; от 1,5 часа; клиент банка

Банк, кредит

Ставка; срок; сумма*; cправка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия

Альфа-Банк,

Онлайн-кредит

от 12,32%; от 6 до 24 месяцев; до 5000 BYN;

без справки; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; клиент банка

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды онлайн; Kрэдытка са зніжкай

12,29%; до 5 лет; до 10 000 BYN;

до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка

Беларусбанк,

Кредит «Интернет-Безналичный»

12−12,32% в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не ограничена банком;

без справки о доходах; до 2 рабочих дней; клиент любого банка РБ

Банк БелВЭБ,

Хуткі анлайн

от 25%; 5 лет; до 2000 BYN;

без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ

Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online

12,32%; от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN;

без справки о доходах; до 1 часа; клиент любого банка РБ

Белгазпромбанк,

Программа «ON-кредит»

24,9%; 36 месяцев; до 3000 BYN;

без справки о доходах; 5 минут; клиент банка, карта выданная не менее 30 дней назад

БПС-Сбербанк,

Хочу в online!

12,32%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN;

до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 рабочего дня; клиент банка

Идея Банк,

На счастливые моменты

11%; от 2 до 7 месяцев; до 500 BYN;

без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ

Идея Банк,

Кредит ONLINE

12,32%; от 1 до 36 месяцев; до 10 000 BYN;

без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ

Технобанк,

Обыкновенный кредит «ONLINE»

12,32%; 24 месяца; до 3000 BYN;

без справки о доходах; от 1,5 часа; клиент банка

*максимальная сумма указана для незарплатных клиентов

Цена удобства: чем отличаются условия кредитов в онлайн

  • Большинство кредитов выдаются под среднюю на рынке ставку 12−12,32%. Самый дешевый кредит — под 11% в Идея Банке. Правда максимальная сумма онлайн — 500 рублей;

  • Самые дорогие кредиты — 24,9% в Белгазпромбанке и 25% в Банке БелВЭБ;

  • Максимальная сумма кредита без справки о доходах в большинстве банков равна 2000 — 5000 рублей. Лидер обзора — Идея Банк. Он готов одолжить 10 000 рублей без подтверждения дохода, но оставляет за собой право потребовать справку при необходимости;

  • Срок онлайн-кредитов составляет от 1 года до 2−5 лет. Самые «длинные» кредиты в Белагропромбанке, Беларусбанке, Банке Дабрабыт и БПС-Сбербанке;

  • Для оформления онлайн-кредита необходимо быть клиентом банка, а в Белгазпромбанке иметь карточку банка не «моложе» до 30 дней;

  • При этом в Беларусбанке, Банке Дабрабыт, Банке БелВЭБ и Идея Банке для получения кредита через интернет достаточно быть клиентом любого банка и пройти регистрацию через межбанковскую систему идентификации;

  • Быстрее всего рассматриваются заявки в Альфа-Банке и Белгазпромбанке — мгновенно. Самый медленные банки — Беларусбанк и Белагропромбанк. Остальные обещают дать ответ в течение пары часов;

  • Обеспечением онлайн-кредитов выступает неустойка, а небольшую сумму можно взять в долг даже без справки о доходах.

Главный вывод: онлайн-кредиты станут отличным решением, когда не хватает пары тысяч рублей. Но не заменят обычный потребительский кредит со справкой о доходах, когда необходима сумма от 5 000 рублей.

 
 
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Быстро и удобно - вот основные преимущества онлайн-кредитов. Чтобы получить кредит, достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер и банковский...
 
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