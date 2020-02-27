Обзор банковских интернет-кредитов: сколько стоит одолжить деньги онлайн без документов

Быстро и удобно — вот основные преимущества онлайн-кредитов. Чтобы получить кредит, достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер и банковский онлайн-сервис. FINANCE.TUT.BY узнал, кто может оформить кредит онлайн, и отличаются ли условия от стандартных.
В обзоре собраны кредиты, для получения которых не нужно посещать офис банка. Для оформления достаточно иметь подключённое банковское приложение или интернет-банкинг. Не рассматривались кредиты овердрафт и кредиты, предоставляемые только зарплатным клиентам банка.
Вот на каких условиях можно оформить онлайн-кредит в банке:
Банк, кредит
Ставка; срок; сумма*
Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия
Альфа-Банк,
Онлайн-кредит
от 12,32%; от 6 до 24 месяцев; до 5000 BYN
без справки; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; клиент банка
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды онлайн; Kрэдытка са зніжкай
12,29%; до 5 лет; до 10 000 BYN
до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка
Беларусбанк,
Кредит «Интернет-Безналичный»
12−12,32% в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не ограничена банком
без справки о доходах; до 2 рабочих дней; клиент любого банка РБ
Банк БелВЭБ,
Хуткі анлайн
от 25%; 5 лет; до 2000 BYN
без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ
Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online
12,32%; от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN
без справки о доходах; до 1 часа; клиент любого банка РБ
Белгазпромбанк,
Программа «ON-кредит»
24,9%; 36 месяцев; до 3000 BYN
без справки о доходах; 5 минут; клиент банка, карта выданная не менее 30 дней назад
БПС-Сбербанк,
Хочу в online!
12,32%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN
до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 рабочего дня; клиент банка
Идея Банк,
На счастливые моменты
11%; от 2 до 7 месяцев; до 500 BYN
без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ
Идея Банк,
Кредит ONLINE
12,32%; от 1 до 36 месяцев; до 10 000 BYN
без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ
Технобанк,
Обыкновенный кредит «ONLINE»
12,32%; 24 месяца; до 3000 BYN
без справки о доходах; от 1,5 часа; клиент банка
Банк, кредит
Ставка; срок; сумма*; cправка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия
Альфа-Банк,
Онлайн-кредит
от 12,32%; от 6 до 24 месяцев; до 5000 BYN;
без справки; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; клиент банка
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды онлайн; Kрэдытка са зніжкай
12,29%; до 5 лет; до 10 000 BYN;
до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка
Беларусбанк,
Кредит «Интернет-Безналичный»
12−12,32% в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не ограничена банком;
без справки о доходах; до 2 рабочих дней; клиент любого банка РБ
Банк БелВЭБ,
Хуткі анлайн
от 25%; 5 лет; до 2000 BYN;
без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ
Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online
12,32%; от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN;
без справки о доходах; до 1 часа; клиент любого банка РБ
Белгазпромбанк,
Программа «ON-кредит»
24,9%; 36 месяцев; до 3000 BYN;
без справки о доходах; 5 минут; клиент банка, карта выданная не менее 30 дней назад
БПС-Сбербанк,
Хочу в online!
12,32%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN;
до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 рабочего дня; клиент банка
Идея Банк,
На счастливые моменты
11%; от 2 до 7 месяцев; до 500 BYN;
без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ
Идея Банк,
Кредит ONLINE
12,32%; от 1 до 36 месяцев; до 10 000 BYN;
без справки о доходах; до 30 минут; клиент любого банка РБ
Технобанк,
Обыкновенный кредит «ONLINE»
12,32%; 24 месяца; до 3000 BYN;
без справки о доходах; от 1,5 часа; клиент банка
*максимальная сумма указана для незарплатных клиентов
Цена удобства: чем отличаются условия кредитов в онлайн
Большинство кредитов выдаются под среднюю на рынке ставку 12−12,32%. Самый дешевый кредит — под 11% в Идея Банке. Правда максимальная сумма онлайн — 500 рублей;
Максимальная сумма кредита без справки о доходах в большинстве банков равна 2000 — 5000 рублей. Лидер обзора — Идея Банк. Он готов одолжить 10 000 рублей без подтверждения дохода, но оставляет за собой право потребовать справку при необходимости;
Для оформления онлайн-кредита необходимо быть клиентом банка, а в Белгазпромбанке иметь карточку банка не «моложе» до 30 дней;
При этом в Беларусбанке, Банке Дабрабыт, Банке БелВЭБ и Идея Банке для получения кредита через интернет достаточно быть клиентом любого банка и пройти регистрацию через межбанковскую систему идентификации;
Быстрее всего рассматриваются заявки в Альфа-Банке и Белгазпромбанке — мгновенно. Самый медленные банки — Беларусбанк и Белагропромбанк. Остальные обещают дать ответ в течение пары часов;
Обеспечением онлайн-кредитов выступает неустойка, а небольшую сумму можно взять в долг даже без справки о доходах.
Главный вывод: онлайн-кредиты станут отличным решением, когда не хватает пары тысяч рублей. Но не заменят обычный потребительский кредит со справкой о доходах, когда необходима сумма от 5 000 рублей.