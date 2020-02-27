Российская биатлонистка Евгения Павлова стала обладательницей золота чемпионата Европы, который стартовал в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российская стреляющая лыжница прошла дистанцию суперспринта за 16 мин. 31,8 сек. (0+0). Серебро у украинки Елены Пидгрушной (отставание 2,8 сек., 0+1). Бронза досталась Хлое Шевалье из Франции (отставание 5,5 сек., 0+1).

Что касается белорусок, то Ирина Кривко замкнула восьмерку сильнейших (отставание 20,3 сек., 1+3). Динара Алимбекова, долгое время лидировавшая, но дрогнувшая на заключительной стрельбе, финишировала 10-й с отставанием 36,0 сек. (1+2). Анна Сола заняла 20-е место в итоговом протоколе. Всего в финальной гонке суперспринта стартовали 30 биатлонисток.

В программе чемпионата Европы также супермикст и смешанная эстафета — 27 февраля, мужские и женские спринты — 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

БЕЛТА