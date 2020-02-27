29 февраля «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор ПУГАЧ

29 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 79-648 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Быховского районного исполнительного комитета Виктор Николаевич ПУГАЧ.
Курируемые вопросы: вопросы экономики и предпринимательства, государственного имущества, деятельности организаций и предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, выполнения социальных стандартов.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости возможны замены должностных лиц, проводящих «прямую телефонную линию»