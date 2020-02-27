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За кражу в аквапарке минчанин получил два года

27.02.2020 11:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

За кражу в аквапарке минчанин получил два года
Фото из открытых источников

Обвиняемый, находясь 15 декабря 2019 года в раздевалке аквапарка «Лебяжий», имея умысел на тайное похищение имущества в крупном размере, тайно похитил из карманов джинсов денежные средства, принадлежащие потерпевшему В. на общую сумму 9110 долларов США, сообщили на сайте Верховного суда Республики Беларусь.

Мужчину признали виновным. На основании ч. 3 ст. 205 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин в сумме 2700 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УК к обвиняемому С. применена отсрочка исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы на срок два года. 

За кражу в аквапарке минчанин получил два года
В Беларуси в 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров
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Суд Центрального района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.205 УК.
 
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