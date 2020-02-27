За кражу в аквапарке минчанин получил два года

Источник материала: Аргументы и факты

Обвиняемый, находясь 15 декабря 2019 года в раздевалке аквапарка «Лебяжий», имея умысел на тайное похищение имущества в крупном размере, тайно похитил из карманов джинсов денежные средства, принадлежащие потерпевшему В. на общую сумму 9110 долларов США, сообщили на сайте Верховного суда Республики Беларусь.

Мужчину признали виновным. На основании ч. 3 ст. 205 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин в сумме 2700 рублей.