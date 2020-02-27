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На продажу выставили ту самую «Шайбу» - большой комплекс возле гостиницы «Беларусь»

27.02.2020 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На продажу за 17,9 млн рублей выставили большой ресторан возле гостиницы «Беларусь», который более известен в народе как «Шайба». Смотрите, за что хотят 8 миллионов долларов.


Здание на продажу — слева

Здание находится на улице Сторожевской, 15А и занимает площадь в почти 7,6 тысяч квадратных метров. Оно было построено в конце 80-х, но большую известность получило в 90-е, когда тут начали проводить дискотеки. Именно тогда за этим местом закрепилось название «Шайба». Потом в этом здании был Westworld Club. Сейчас же тут расположен ресторан, караоке «Корсет» и казино.






Земля под зданием находится в постоянном пользовании у государственного ОАО «Ресторан Беларус». Здание же является совместной собственностью.

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Теги: Минск
 
 
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Здание занимает площадь в почти 7,6 тысяч квадратных метров.
 
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