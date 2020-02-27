|
На продажу выставили ту самую «Шайбу» - большой комплекс возле гостиницы «Беларусь»
Источник материала: Tut.by
На продажу за 17,9 млн рублей
Здание находится на улице Сторожевской, 15А и занимает площадь в почти 7,6 тысяч квадратных метров. Оно было построено в конце 80-х, но большую известность получило в 90-е, когда тут начали проводить дискотеки. Именно тогда за этим местом закрепилось название «Шайба». Потом в этом здании был Westworld Club. Сейчас же тут расположен ресторан, караоке «Корсет» и казино.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание занимает площадь в почти 7,6 тысяч квадратных метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)