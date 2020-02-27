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Беларус прочитал переписку в чужой соцсети – на него завели уголовное дело

27.02.2020 11:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Островецком районе мужчина подобрал пароль к соцсетям своей жены. Этого оказалось достаточным, чтобы на него завели уголовное дело, пишет пресс-служба местной милиции.

Вся история произошла в январе 2020-го в одном из поселков Островецкого района. В милицию пришла 42-летняя женщина – она подала жалобу на своего мужа. Причина – тот, как сочла потерпевшая, незаконно получил пароль к ее аккаунту в соцсети и не удержался о того, чтобы прочитать переписку.

Выяснилось, что муж и жена разошлись, но официально брак не расторгли. У 38-летнего мужчины остался общий планшет. Там он нашел страницу жены в одной из социальных сетей и захотел узнать, о чем она общается с людьми в интернете. Более того, по данным милиции, беларус изменил учетные данные профиля, выбрал компрометирующие жену сообщения и переслал их общей знакомой. «Со слов подозреваемого, он решился на преступление из любопытства: хотел узнать, не изменяла ли ему супруга», – уточнили в Островецком РОВД.

Уголовное же дело завели из-за несанкционированного доступа к компьютерной информации. Похоже, имеется в виду статья 349 УК РБ. В зависимости о того, насколько тяжким признают преступление, наказанием может стать как штраф, так и арест – или даже срок колонии до двух лет.

Фото обложки: Courtesy of Keenkee.

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В Островецком районе мужчина подобрал пароль к соцсетям своей жены. Этого оказалось достаточным, чтобы на него завели уголовное дело, пишет пресс-служба местной...
 
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