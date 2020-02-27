Чем будет «убивать» Changan своего белорусского собрата? Тест-драйв кроссовера CS35 Plus

Источник материала: Tut.by

Китайская марка Changan вернулась на белорусский рынок с новыми моделями и громкими заявлениями. Кажется, это всерьез и надолго. Еще до официальной премьеры мы успели покататься пару дней на младшем кроссовере в линейке — Changan CS35 Plus. Рассказываем, почему это современный автомобиль для ретроградов.





Не шаг, а прыжок

Пару лет назад бренд Changan зашел на рынок с компактным кроссовером CS35. Симпатичным, но так и не нашедшим популярности. Новое поколение Changan CS35 получило приставку Plus. Но это не просто прибавка в размерах. Автомобиль совершил качественный прыжок. И пусть внешность его напоминает европейских грандов, особенно спереди, определенный стиль в автомобиле есть. Кроссоверную сущность подчеркивает пластиковый обвес по всему периметру.



Здесь есть и стиль, и качество

А вот интерьер — самобытен и при этом очень неплох. Хотя не без нюансов. Отметим неплохое качество материалов и стиль. Рулевое колесо на спортивный манер усечено снизу и обшито кожей. Кто-то может пожаловаться на то, что в салоне слишком много глянца, а вставки «под алюминий» — откровенно пластиковые. Тем не менее интерьер все равно вызывает восхищенное удивление — умеют, могут. Это уже уровень.

Можно парочку мелких претензий предъявить к эргономике. Кресла неплохой формы, но подушка коротковата, а длинноногим водителям не хватает диапазона регулировки руля по вылету. Хочется вытянуть его еще сантиметра на три-четыре.



Фото: Павел Мурашко

Клавиши управления дополнительными функциями сплошь сенсорные, как и 10,25-дюймовый экран «мультимедийки». Разобраться в хитросплетениях меню удалось не сразу. А iPhone удалось подключить в режиме «зеркала» только через Wi-Fi. При этом управление осуществляется с телефона. Полезность этого решения сомнительна.

При колесной базе 2,6 метра конструкторы грамотно распорядились пространством. Сзади удобно сидеть даже высокорослым пассажирам.

Багажник стандартный по меркам класса — 403 литра. При складывании спинок задних сидений ровной площадки не получается. Под полом багажника хранится «докатка» в пластиковом органайзере. Помимо колеса там можно разместить всякую дорожную мелочевку.

Для тех, кто не торопится

Почему мы назвали Changan CS35 Plus автомобилем для ретроградов? Все просто. Здесь атмосферный 1,6-литровый двигатель и 6-диапазонный автомат. Между прочим — это Aisin японского производства. Хороший вариант для тех, кто боится новомодных высокофорсированных турбомоторов и «роботов» с двумя сцеплениями. А тут — никаких тебе сложностей. Кроме одной — быстро разогнаться.



Динамика с атмосферным мотором умеренная

Бензиновый мотор развивает 117 л.с. При снаряженной массе 1465 кг (у версии с АКП) это не бог весть какая мощность. Тем не менее с места автомобиль разгоняется уверенно, и в диапазоне городских скоростей динамики хватает. Связка мотор-коробка работает слаженно, «автомат» не тупит, не зависает, всегда быстро и четко подсовывает нужную передачу.

Главным источником шума в автомобиле является двигатель. Его звонкой песни не слышно только при равномерном движении. А любой разгон сопровождается шумом из-под капота. Не сказать, что закладывает уши, но как-то невольно начинаешь сбрасывать газ.

В остальных режимах движения Changan CS35 Plus — сущий тихоня. Даже на скоростях 100−120 км/ч в салоне тихо.



Шасси настроено неплохо, но энергоемкость подвески невелика

Подвеска настроена неплохо — и крены невелики, и мелкие неровности глотает хорошо. Лишь на острых стыках машина вздрагивает, а при проезде на скорости спящих полицейских подвеска «бахает» при ходе отбоя. Рулевое управление внятное и информативное. Система стабилизации аккуратно гасит все попытки пошалить, но если е отключить, то Changan CS35 Plus демонстрирует понятное и логичное поведение — соскальзывает в пределе четырьмя колесами, а под сброс газа переходит в легкий занос.

Цены и комплекатции

Цена базового Changan CS35 Plus в комплектации Comfort с «механикой» — 38 970 рублей. Доплата за «автомат» составит 2800 рублей. Оснащение базовой версии неплохое — кондиционер, электроприводы зеркал и стекол, мультимедиа-система с 10,25-дюймовым экраном, система стабилизации с функцией помощи при старте в гору, центральный замок, подогрев передних сидений, 3 USB-порта. Версия с «автоматом» оснащается еще и электромеханическим стояночным тормозом.





Комплектация Luxe потянет уже на 40 970 рублей, с АКП — еще на 3 тысячи дороже. Люксовый Changan CS35 Plus дополнительно оснащается круиз-контролем, климат-контролем, камерой заднего вида с динамичными линями разметки, смарт-ключом с функцией дистанционного запуска двигателя, механизмом складывания зеркал, комбинированной отделкой салона «искусственная кожа+ткань».

Нам запомнилось



АКП от японской Aisin работает отлично



Обшитый искусственной кожей руль намекает на спортивность



Телефон подключается в режиме «зеркала» к мультимедиа-системе через Wi-Fi, но запускать приложения нужно с экрана телефона



На 10,25-дюймовом экране удобно смотреть видеоролики



Управление климат-контролем тоже сенсорное. Кстати, «климат» здесь простенький, однозонный



Панель приборов симпатичная и отлично читается



Багажник объемом чуть больше 400 литров имеет правильную форму

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Changan CS35 Plus Рабочий объем, см3 1598 Максимальная мощность, л. с. 117 Максимальный крутящий момент, Нм 161 Максимальная скорость, км/ч 164 Разгон с 0 до 100 км/ч, с н.д. Расход топлива, л/100 км (средний) н.д. Длина, мм 4335 Ширина, мм 1825 Высота, мм 1660 Колесная база, мм 2600 Клиренс, мм 180