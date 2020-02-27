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Чем будет «убивать» Changan своего белорусского собрата? Тест-драйв кроссовера CS35 Plus
Источник материала: Tut.by
Китайская марка Changan
Не шаг, а прыжок
Пару лет назад бренд Changan зашел на рынок с компактным кроссовером CS35. Симпатичным, но так и не нашедшим популярности. Новое поколение Changan CS35 получило приставку Plus. Но это не просто прибавка в размерах. Автомобиль совершил качественный прыжок. И пусть внешность его напоминает европейских грандов, особенно спереди, определенный стиль в автомобиле есть. Кроссоверную сущность подчеркивает пластиковый обвес по всему периметру.
А вот интерьер — самобытен и при этом очень неплох. Хотя не без нюансов. Отметим неплохое качество материалов и стиль. Рулевое колесо на спортивный манер усечено снизу и обшито кожей. Кто-то может пожаловаться на то, что в салоне слишком много глянца, а вставки «под алюминий» — откровенно пластиковые. Тем не менее интерьер все равно вызывает восхищенное удивление — умеют, могут. Это уже уровень.
Можно парочку мелких претензий предъявить к эргономике. Кресла неплохой формы, но подушка коротковата, а длинноногим водителям не хватает диапазона регулировки руля по вылету. Хочется вытянуть его еще сантиметра на три-четыре.
Клавиши управления дополнительными функциями сплошь сенсорные, как и 10,25-дюймовый экран «мультимедийки». Разобраться в хитросплетениях меню удалось не сразу. А iPhone удалось подключить в режиме «зеркала» только через Wi-Fi. При этом управление осуществляется с телефона. Полезность этого решения сомнительна.
При колесной базе 2,6 метра конструкторы грамотно распорядились пространством. Сзади удобно сидеть даже высокорослым пассажирам.
Багажник стандартный по меркам класса — 403 литра. При складывании спинок задних сидений ровной площадки не получается. Под полом багажника хранится «докатка» в пластиковом органайзере. Помимо колеса там можно разместить всякую дорожную мелочевку.
Для тех, кто не торопится
Почему мы назвали Changan CS35 Plus автомобилем для ретроградов? Все просто. Здесь атмосферный 1,6-литровый двигатель и 6-диапазонный автомат. Между прочим — это Aisin японского производства. Хороший вариант для тех, кто боится новомодных высокофорсированных турбомоторов и «роботов» с двумя сцеплениями. А тут — никаких тебе сложностей. Кроме одной — быстро разогнаться.
Бензиновый мотор развивает 117 л.с. При снаряженной массе 1465 кг (у версии с АКП) это не бог весть какая мощность. Тем не менее с места автомобиль разгоняется уверенно, и в диапазоне городских скоростей динамики хватает. Связка мотор-коробка работает слаженно, «автомат» не тупит, не зависает, всегда быстро и четко подсовывает нужную передачу.
Главным источником шума в автомобиле является двигатель. Его звонкой песни не слышно только при равномерном движении. А любой разгон сопровождается шумом из-под капота. Не сказать, что закладывает уши, но как-то невольно начинаешь сбрасывать газ.
В остальных режимах движения Changan CS35 Plus — сущий тихоня. Даже на скоростях 100−120 км/ч в салоне тихо.
Подвеска настроена неплохо — и крены невелики, и мелкие неровности глотает хорошо. Лишь на острых стыках машина вздрагивает, а при проезде на скорости спящих полицейских подвеска «бахает» при ходе отбоя. Рулевое управление внятное и информативное. Система стабилизации аккуратно гасит все попытки пошалить, но если е отключить, то Changan CS35 Plus демонстрирует понятное и логичное поведение — соскальзывает в пределе четырьмя колесами, а под сброс газа переходит в легкий занос.
Цены и комплекатции
Цена базового Changan CS35 Plus в комплектации Comfort с «механикой» — 38 970 рублей. Доплата за «автомат» составит 2800 рублей. Оснащение базовой версии неплохое — кондиционер, электроприводы зеркал и стекол, мультимедиа-система с 10,25-дюймовым экраном, система стабилизации с функцией помощи при старте в гору, центральный замок, подогрев передних сидений, 3 USB-порта. Версия с «автоматом» оснащается еще и электромеханическим стояночным тормозом.
Комплектация Luxe потянет уже на 40 970 рублей, с АКП — еще на 3 тысячи дороже. Люксовый Changan CS35 Plus дополнительно оснащается круиз-контролем, климат-контролем, камерой заднего вида с динамичными линями разметки, смарт-ключом с функцией дистанционного запуска двигателя, механизмом складывания зеркал, комбинированной отделкой салона «искусственная кожа+ткань».
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Краткие технические характеристики
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Changan CS35 Plus готов вступить в конкурентную борьбу в сегменте B-SUV. Какие козыри у него для этого есть?
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