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Работа над общей частью единого процессуального кодекса почти завершена

27.02.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Он станет наиболее эффективным способом унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховного Суда Валерий Калинкович.

В своей речи перед началом масштабной международной конференции, которая проходит в здании Верховного Суда, Калинкович подчеркнул, что по поручению главы государства разрабатывается проект единого процессуального кодекса, который будет регулировать судопроизводство по гражданским и экономическим делам.

Как пишет СБ Беларусь, несмотря на единство судебной системы, белорусское судопроизводство по гражданским и экономическим делам продолжает регулироваться существенно отличающимися процессуальными кодексами. 

Присутствует достаточно большой объем различий. 

По словам Калинковича, это касается процессуальной терминологии, принципов судопроизводства, определения функций и задач судов и др.

Предполагается, что единый процессуальный кодекс станет эффективным способом унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства, сосредоточив в едином формате все процессуальные нормы.

Нововведение будет способствовать минимизации существующих риск появления пробелов, расхождений и коллизий при рассмотрении гражданских и экономических дел. 

В итоге планируется создать качественный и жизнеспособный документ, понятный для судей и граждан страны, который будет соответствовать как мировым стандартам, так и запросам общества

 
 
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Он станет наиболее эффективным способом унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства.
 
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