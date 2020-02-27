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Работа над общей частью единого процессуального кодекса почти завершена
27.02.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Он станет наиболее эффективным способом унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства.
Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховного Суда Валерий Калинкович.
В своей речи перед началом масштабной международной конференции, которая проходит в здании Верховного Суда, Калинкович подчеркнул, что по поручению главы государства разрабатывается проект единого процессуального кодекса, который будет регулировать судопроизводство по гражданским и экономическим делам.
Как пишет
Присутствует достаточно большой объем различий.
По словам Калинковича, это касается процессуальной терминологии, принципов судопроизводства, определения функций и задач судов и др.
Предполагается, что единый процессуальный кодекс станет эффективным способом унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства, сосредоточив в едином формате все процессуальные нормы.
Нововведение будет способствовать минимизации существующих риск появления пробелов, расхождений и коллизий при рассмотрении гражданских и экономических дел.В итоге планируется создать качественный и жизнеспособный документ, понятный для судей и граждан страны, который будет соответствовать как мировым стандартам, так и запросам общества
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Он станет наиболее эффективным способом унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства.
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