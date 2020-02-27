Правила безопасности в единый день безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

В единый день безопасности профилактические беседы в трудовых коллективах как нельзя кстати. Начальник Дзержинского Максим Баско встретился с работниками УП «Дзержинскгаз», Домостроительного управления и ЧУП «Кондор ПТМ».

В единый день безопасности профилактические беседы в трудовых коллективах как нельзя кстати. Начальник Дзержинского Максим Баско встретился с работниками УП «Дзержинскгаз», Домостроительного управления и ЧУП «Кондор ПТМ».

В каждом коллективе беседа шла о том, что каждый взрослый – это сознательный человек, он прекрасно осознает то, что нарушая правила пожарной безопасности, он может стать жертвой огненной стихии.

Если курить в постели, пренебрегать правилами эксплуатации печного отопления, разжигать мусор в неположенных местах, то рано или поздно может случится беда. Если использовать старую и ветхую электропроводку, перегружать сеть, оставлять электроприборы в розетках, то, вероятнее всего, итогом будет пожар.

Предотвратить чрезвычайную ситуацию не так уж сложно: необходимо быть внимательными, осторожными, всегда и везде соблюдать правила пожарной безопасности.

Максим Валерьевич привел примеры пожаров с гибелью людей, произошедшие на территории Дзержинского района.

Отдельно остановился на теме детской безопасности. О том, как можно научить детей в игровой форме правилам безопасности, скачав себе на мобильное устройство приложение «Помощь рядом», а также об установке прибора раннего обнаружения пожара- автономного пожарного извещателя.

В завершение встречи Максим Валерьевич ответил на все вопросы присутствующих. Для полноты сказанного и лучшего усвоения материала присутствующим была вручена наглядно-изобразительная продукция.















