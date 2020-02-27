ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правила безопасности в единый день безопасности

27.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В единый день безопасности профилактические беседы в трудовых коллективах как нельзя кстати. Начальник Дзержинского Максим Баско встретился с работниками УП «Дзержинскгаз», Домостроительного управления и ЧУП «Кондор ПТМ».

В единый день безопасности профилактические беседы в трудовых коллективах как нельзя кстати. Начальник Дзержинского Максим Баско встретился с работниками УП «Дзержинскгаз», Домостроительного управления и ЧУП «Кондор ПТМ».

В каждом коллективе беседа шла о том, что каждый взрослый – это сознательный человек, он прекрасно осознает то, что нарушая правила пожарной безопасности, он может стать жертвой огненной стихии.

Если курить в постели, пренебрегать правилами эксплуатации печного отопления, разжигать мусор в неположенных местах, то рано или поздно может случится беда. Если использовать старую и ветхую электропроводку, перегружать сеть, оставлять электроприборы в розетках, то, вероятнее всего, итогом будет пожар.

Предотвратить чрезвычайную ситуацию не так уж сложно: необходимо быть внимательными, осторожными, всегда и везде соблюдать правила пожарной безопасности.

Максим Валерьевич привел примеры пожаров с гибелью людей, произошедшие на территории Дзержинского района.

Отдельно остановился на теме детской безопасности. О том, как можно научить детей в игровой форме правилам безопасности, скачав себе на мобильное устройство приложение «Помощь рядом», а также об установке прибора раннего обнаружения пожара- автономного пожарного извещателя.

В завершение встречи Максим Валерьевич ответил на все вопросы присутствующих. Для полноты сказанного и лучшего усвоения материала присутствующим была вручена наглядно-изобразительная продукция.





 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В единый день безопасности профилактические беседы в трудовых коллективах как нельзя кстати. Начальник Дзержинского Максим Баско встретился с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошли совместные учения военных медиков и авиаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика