Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар начал дешеветь, а евро пробил вверх максимум за год. Биткойн -344.97

Курс доллара снизился на 0,0035 BYN до 2,2343 BYN/USD и покинул абсолютный максимум.

Доллар начал дешеветь впервые после семи последовательных повышений, за время которых его курс подскочил на 0,0434 BYN.

Курс евро вырос на 0,0056 BYN до 2,4390 BYN/EUR — максимума за 374 дня. С начала недели европейская валюта выросла в цене уже на 5 копеек (0,0505 BYN).

Курс российского рубля упал ещё на 0,0099 BYN до 3,4038 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня.

По сравнению с началом месяца сотня российских рублей подорожала всего на 0,0181 BYN.

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