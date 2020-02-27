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Финал открытого фестиваля «Я – исследователь»

27.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

29 февраля 2020 года в Минской области пройдет финал открытого фестиваля «Я – исследователь». Целью мероприятия является создание условий для раскрытия интеллектуального, творческого потенциала детей дошкольного и младшего школьного возраста, их поддержки и развития.

Фестиваль традиционно проводится в два этапа: районный (городской), областной (в форме заочного отбора работ). Для участия во втором этапе юные «ученые» прислали 168 индивидуальных и командных работ, среди которых в каждой номинации членами экспертных групп были определены участники финала. В роли экспертов выступили кандидаты и доктора наук, представители Национального института образования, БГУ, БГПУ им. М. Танка, Академии последипломного образования, специалисты Минского областного института развития образования.

В финале примут участие 42 ребенка дошкольного возраста и 50 младших школьников. В этот день начинающие исследователи представят свои работы в форме открытой стендовой презентации в 8 номинациях: «Бюро находок», «Мая Радзiма Беларусь», «Необычное в обычном», «Ребенок и природа», «Гуманитарные знания», «Естествознание (неживая природа)», «Естествознание (живая природа)», «Математика, физика, техника, робототехника». Почетными гостями мероприятия станут дошкольники и младшие школьники из Латвии.

В Год малой родины дошкольники Минщины открывали тайны названий г. Молодечно и Беловежской пущи, выясняли, почему белорусов называют «бульбашами». Они интересовались, зачем ежу яблоки, березе черные полоски, а зайцу – длинные уши, пытались раскрыть секреты еловых шишек и цветика-семицветика. Юные «ученые» искали, чем заменить одноразовую пластиковую посуду и электрический утюг, изучали, почему механическая машинка едет сама, а двигатель называют сердцем автомобиля.

Учащиеся младшего школьного возраста разбирались, как вывести ежика из тумана и почему закладывает уши во время полета в самолете. Они раскрывали секреты создания роботов, выясняли, для чего мухе подушка безопасности. Дети готовы посоветовать, как в домашних условиях открыть вермиферму, продемонстрировать способы очистки воды в походе и многое другое.

В этот день участников фестиваля ожидает захватывающее научное шоу от музея «Элементо», увлекательная игровая программа, анимационные игры, арт-площадки, приглашение в гости к Шахматной королеве и игровую комнату LEGO. Все участники финала открытого фестиваля «Я – исследователь» Минской области получат памятные призы и награды.

Организаторами мероприятия являются главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета и Минский областной институт развития образования.

Адрес проведения: г. Минск, ул. П. Глебки, 88.

Программа

10.00 – 10.40 Открытие

10.50 – 12.20 Стендовая защита работ

12.30 – 13.40 Ярмарка проектов участников фестиваля

13.45 – 14.00 Подведение итогов, награждение


 
Теги: Минск
 
 
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29 февраля 2020 года в Минской области пройдет финал открытого фестиваля «Я – исследователь». Целью мероприятия является создание условий для...
 
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