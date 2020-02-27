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Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством

27.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 18 ноября 2019 года 30-летний мужчина, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, душил свою собаку породы такса, нанес удары руками и ногами по ее туловищу. После этого сбросил ее из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, что повлекло гибель животного.

Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством

фото - иллюстрация

Кроме того, 2 января текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта повалил своего отца на пол, приставил к его горлу нож и угрожал убийством.

Барановичским следователям фигурант сообщил, что он разозлился на то, что отец отказал ему в покупке спиртного.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям «Жестокое обращение с животным» и «Угроза убийством» Уголовного кодекса. Он содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  По данным следствия, 18 ноября 2019 года 30-летний мужчина, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, душил свою собаку породы такса, нанес...
 
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