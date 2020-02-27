Милиция ищет мужчину на видео. Может быть, вы его узнаете

Источник материала: Слуцк Город





Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины (на предоставленных фото и видео он находится справа, на нём куртка с белой молнией).

Если Вы узнали человека на видео или можете предположить, кто это, просьба сообщить по телефонам +375 (33) 356-39-34 или 102.



ОУР Слуцкого РОВД