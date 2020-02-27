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Пенсионеры нашли карточку в мусорке и расплатились за алкоголь
27.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ленинский РОВД Бреста обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского счета «списаны» деньги. Мужчина рассказал правоохранителями, что пластиковую карту забыл в банкомате.
Фото использовано в качестве иллюстрации
Сыщики восстановили всю цепочку событий того вечера.
После снятия денег брестчанин отправился домой. К банкомату подошел мужчина, который достал забытую карточку и выбросил ее в мусорный контейнер, находящийся рядом.
«Подарок» обнаружил 71-летний пенсионер, который вместе с 78-летним приятелем использовали банковскую карточку для покупки спиртных напитков.
Следователями дана правовая оценка их действиям.
ОИОС УВД
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