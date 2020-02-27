Пенсионеры нашли карточку в мусорке и расплатились за алкоголь

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинский РОВД Бреста обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского счета «списаны» деньги. Мужчина рассказал правоохранителями, что пластиковую карту забыл в банкомате.

Фото использовано в качестве иллюстрации

Сыщики восстановили всю цепочку событий того вечера.

После снятия денег брестчанин отправился домой. К банкомату подошел мужчина, который достал забытую карточку и выбросил ее в мусорный контейнер, находящийся рядом.

«Подарок» обнаружил 71-летний пенсионер, который вместе с 78-летним приятелем использовали банковскую карточку для покупки спиртных напитков.

Следователями дана правовая оценка их действиям.

Если Вы потеряли банковскую карту, то:

Необходимо срочно заблокировать карту. Велика вероятность, что мошенники в любую минуту могут расплатиться ею или снять наличные.

Заблокировать банковскую карту можно разными способами:

- по телефону горячей линии. Номер для экстренной связи всегда указан на официальном сайте банка. Оператор службы поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или СМС-код, который пришлет вам на телефон. После этого он заблокирует карту;

- через мобильное приложение;

- в интернет-банке. В личном кабинете на сайте банка обычно есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш номер.

- по СМС. Некоторые банки используют систему СМС-команд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово (например, «блокировка»). В ответ вы получите код, который надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие;

- в отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке карты в отделении. Но для этого понадобится паспорт.

Если вы нашли банковскую карту, то:

- не фотографируйте ее и не выкладывайте в Интернет, тем самым давая наводку мошенникам;

- отнесите карту в ближайшее отделение банка или отделение милиции;

- не пытайтесь воспользоваться чужими денежными средствами, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.