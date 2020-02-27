В Бресте стартует квиз для старшеклассников. Победителя отправят в Оксфорд

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пройдут интеллектуальные квизы для учеников 10-11 классов, которые смогут проверить уровень знаний и скорость мышления. Победитель игр «MobiКвиз» отправится на языковое обучение в Оксфорд. Проект реализует МТС совместно с Министерством образования.





Инициатива призвана поддержать юных интеллектуалов и помочь им развить свои способности. Отборочные этапы пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой.

Вопросы всех туров будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.

Победитель, который правильно ответит на большинство вопросов финального тура «MobiКвиза», получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.

Первый отборочный этап пройдет в Бресте 7 марта. Чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время прийти на игру в своем регионе.

«Совместно с Министерством образования мы стремимся поддержать молодых людей, у которых есть интерес к сфере современных технологий. Формат «MobiКвиза» позволит каждому участнику проверить свою эрудицию, а возможность попробовать свои силы будет у школьников во всех регионах Беларуси», — рассказал руководитель коммерческого департамента МТС Николай Булаш.