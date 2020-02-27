ООО «АйПауэр» передало проектную документацию для прохождения ГЭЭ

Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «АйПауэр» передало проектную документацию по объекту строительства «"Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт". Корректировка» для прохождения государственной экологической экспертизы в ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды”.





Проектная документация была разработана ООО "Агромашдеталь" в 2016-2017 году по сценарию с минимальным воздействием производства на окружающую среду, без учета наихудших возможных условий эксплуатации. В проектной документации рассматривались режимы работы оборудования (в том числе газоочистного) с максимальной эффективностью очистки (на уровне 99,9%). В соответствии с этим сценарием в проекте обоснованно рассчитано и внесено, в качестве норматива допустимых выбросов в отношение свинца и его соединений, значение на уровне 3,05 кг/год.

По строительному Проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды (далее – Центр экологической экспертизы) утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы от 26.05.2017 №759/2017.

В дальнейшем в Проектной документации было уточнено и детализировано воздействие объекта на окружающую среду. Центр экологической экспертизы выдал положительное заключение государственной экологической экспертизы (от 18.01.2019 №270/2019) в части внесения изменений (изменения №1) в проектную документацию, связанных с уточнением воздействия будущего предприятия на окружающую среду.

Пусконаладочные работы на ООО «АйПауэр» завершены 29 марта 2019 года. По состоянию на 16.06.2019 из 22 источников выбросов, определенных Центром экологической экспертизы для целей контроля при принятии завода в эксплуатацию, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении 1 (одного) источника выбросов (участок пастонамазки, источник выброса № 20, ГОУ АС-1). В результате чего, Центром экологических экспертиз принято решение об отказе в осуществлении административной процедуры о выдаче заключения для дальнейшей приемки аккумуляторного завода в эксплуатацию.





ООО «АйПауэр» сменило генерального проектировщика. Новый генеральный проектировщик ООО "НПФ "Экология" откорректировал расчеты по воздействию проектируемого производства на окружающую среду. Были уточнены режимы работы производственных участков и технологического оборудования.

При максимальном объеме выбросов приземные концентрации всех загрязняющих веществ (в том числе свинца и его соединений) не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных в качестве допустимых в Республике Беларусь. Наибольший возможный объем выбросов свинца и его соединений составляет 29 кг/год, а максимальная приземная концентрация в близлежащем населенном пункте не превышает 7% от установленной ПДК для атмосферного воздуха. Для оценки безопасности предлагаемых проектных решений была выполнена оценка риска здоровью населения, результаты которой показывают пятикратный запас по безопасности проекта.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь, данным во время посещения г. Бреста, ООО «АйПауэр» 29.12.2019 разместило уведомление об осуществлении процедуры общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) Проектной документации. В ходе ОЭЭ общественности предоставлялась возможность, с привлечением независимых экспертов, выполнить оценку соответствия доработанной проектной документации, по аккумуляторному заводу, требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

15 января 2020 года в адрес ООО «АйПауэр» поступило два заявления о намерениях провести ОЭЭ от трех граждан Республики Беларусь: Скрабутана Е.Л., Бекалюка Д.В., Мороза В.Н. Для передачи инициаторам был предоставлен полный комплект Проектной документации в соответствии с пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





Инициаторы ОЭЭ Бекалюк Д.В. и Мороз В.Н. от получения Проектной документации отказались. ООО «АйПауэр» трижды организовывало процесс передачи им проектной документации.

Скрабутан Е.Л. пакет документов для проведения ОЭЭ принял, однако 24 февраля 2020 года он написал заявление заказчику ОЭЭ о том, что в установленные законодательством сроки общественная экологическая экспертиза проведена не была. В соответствие с требованиями законодательства Скрабутан Е.Л. вернул ООО «АйПауэр» Проектную документацию полученную для проведения инициированной им ОЭЭ.

В связи с фактическим не проведением инициатором общественной экологической экспертизы, ООО «АйПауэр» передало проектную документацию по объекту строительства «"Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт". Корректировка» в Центр экологической экспертизы для прохождения Государственной экологической экспертизы.

В ходе Государственной экологической экспертизы устанавливается соответствие проектных решений требованиям природоохранного законодательства Республики Беларусь.