В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»

Компания Bell Helicopter выпустила видео, а, вернее, графику, демонстрирующую поражение перспективным разведывательно-ударным вертолетом Invictus новейших танков Т-14 и боевой машины пехоты Т-15. Об этом пишет Naked Science.