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В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»

27.02.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Bell Helicopter выпустила видео, а, вернее, графику, демонстрирующую поражение перспективным разведывательно-ударным вертолетом Invictus новейших танков Т-14 и боевой машины пехоты Т-15. Об этом пишет Naked Science.

Анимация демонстрирует боевые возможности вертолета, атакующего наземные цели — новейшие основные боевые танки Т-14 и боевую машину пехоты Т-15, выполненные на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата».

Танки Т-14 и боевые машины пехоты Т-15 не поставлялись Россией на экспорт, поэтому видеоролик вызвал прогнозируемую негативную реакцию в Рунете. Отметим также, что недавно стало известно о планах российского Минобороны закупить примерно 500 танков Т-14 до 2027 года.

Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus. В феврале мы уже могли видеть анимацию применения экипажем вертолета дрона-камикадзе против ракетного комплекса, похожего на российский С-400.

 
 
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Ранее этот же вертолет так же «атаковал» комплекс, похожий на С-400.
 
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