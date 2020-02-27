В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»

Источник материала: Tut.by

Компания Bell Helicopter выпустила видео, а, вернее, графику, демонстрирующую поражение перспективным разведывательно-ударным вертолетом Invictus новейших танков Т-14 и боевой машины пехоты Т-15. Об этом пишет Naked Science.

Анимация демонстрирует боевые возможности вертолета, атакующего наземные цели — новейшие основные боевые танки Т-14 и боевую машину пехоты Т-15, выполненные на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата».

Танки Т-14 и боевые машины пехоты Т-15 не поставлялись Россией на экспорт, поэтому видеоролик вызвал прогнозируемую негативную реакцию в Рунете. Отметим также, что недавно стало известно о планах российского Минобороны закупить примерно 500 танков Т-14 до 2027 года.

Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus. В феврале мы уже могли видеть анимацию применения экипажем вертолета дрона-камикадзе против ракетного комплекса, похожего на российский С-400.