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Расследование СМИ: белорусского ИТ-бизнесмена Гурского при помощи силовиков пытались устранить конкуренты

27.02.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях «Медуза» выпустила большое расследование – о том, как крупные ИТ-компании используют помощь силовых структур, дабы подавить конкурентов. В тексте издания говорится, что преследовать пытались беларуского ИТ-бизнесмена Юрия Гурского – якобы Mail.Ru Group хотела завести на него уголовное дело, о чем «Медуза» узнала от нескольких источников на ИТ-рынке.

Расследование СМИ: белорусского ИТ-бизнесмена Гурского при помощи силовиков пытались устранить конкуренты
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До июля 2016 года Юрий Гурский работал вице-президентом по новым продуктам Mail.ru Group – до тех пор, пока его не уволили «из-за конфликтов интересов». Позже корпорация, утверждает «Медуза», направила в органы заявление на Гурского о разглашении коммерческой тайны – это чревато тюремным сроком до семи лет (статья 183 УК РФ). «Это чтобы он, беларуский гражданин, в Минск не сбежал, – объяснил близкий к Гурскому собеседник. – Мне скрины заявлений [на возбуждение уголовного дела] пересылали с просьбой «передай Юре, где бы он ни был, чтобы пока не возвращался». Гурский тогда по радостному стечению обстоятельств был в Израиле и решил не возвращаться в понедельник в Москву, а поехал на Кипр к друзьям».

Конфликт с Юрием Гурским произошел из-за ставшего в 2016 году сверхпопулярным фотоприложения Prisma, писали «Ведомости». Его создал сотрудник Mail.ru Group Алексей Моисеенков, и корпорация претендовала на долю в компании, однако Моисеенков уволился, а Mail.ru удалось лишь немного вложиться в нашумевший алгоритм. Гурского, который консультировал Prisma, Mail.ru обвинила в том, что он получил долю в проекте в обход корпорации, отмечает «Медуза». Аналогичную претензию послали в правоохранительные органы Беларуси.

Однако Mail.Ru Group отвергла эти доводы: в рамках подготовки расследования представители корпорации сообщили, что компания никогда не направляла в органы заявления на Юрия Гурского ни в России, ни в Беларуси. К тому же, уголовное дело так и не завели. «Заявления не прошли, потому что там и состава-то не было», – подтвердил «Медузе» собеседник на ИT-рынке, знакомый с подробностями конфликта. 17 августа 2016 года Юрий Гурский начал с ООО «Мэйл.Ру» спор в арбитраже. «Дело закончилось очень разумно, цивилизованно и достойно – мировым соглашением», – высказался адвокат Денис Алейников, представлявший Гурского в гражданском процессе. 3 октября Mail.ru Group объявила об урегулировании конфликта, на той же неделе дело в арбитраже прекратили.

«Это был просто кнут, показательная порка», – описал попытку завести дело на Гурского собеседник на ИT-рынке. «Я тебе, звереныш, платил деньги, ты у меня работал, все делал – а потом обворовал меня, – сформулировал логику принятия таких решений интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. – И человек, может, в голове у себя считает, что он абсолютно прав».
 
Теги: Минск
 
 
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На днях «Медуза» выпустила большое расследование – о том, как крупные ИТ-компании используют помощь силовых структур, дабы подавить конкурентов. В тексте издания...
 
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