Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями

Источник материала: Аргументы и факты

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ

Сергей Филиппов ни на кого не был похож. У него были любимые комики, но, восхищаясь ими, их работой, он никогда не стремился повторять их приемы, не копировал их образы. Филиппова зрители узнавали сразу, да он и не пытается спрятаться под какой-либо маской. В каждой, даже самой маленькой роли он искал прежде всего характер. Ему были присущи легкая эмоциональная возбудимость, яркость и острота.



Кадр из фильма / 12 стульев

Лекция «о жизни на Марсе» и «пяти звездочках» в «Карнавальной ночи», шведский посол в «Иван Васильевич меняет профессию», Масик в «Девушке без адреса» и, конечно, Киса Воробьянинов в «12 стульях» – этими эпизодами Филиппов влюбил в себя зрителей.

ГОТЛИБ РОНИНСОН

На киноплощадку Готлиб Ронинсон попал во многом благодаря Эльдару Рязанова. С рязановского «Берегись автомобиля» – с знаменитой реплики начальника Юрия Деточкина: «А вы не знаете, так и молчите!» состоялся большой дебют актера в кино.



Кадр из фильма / Ирония судьбы, или С легким паром!

Затем последовали роль мужа Лидии Сергеевны в «Зигзаге удачи», врача в «Стариках-разбойниках», пассажира в аэропорту в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», Кислярского в «12 стульях» и, конечно же, Мамзона Марка Юрьевича в комедии «О бедном гусаре замолвите слово». Мастер гротеска, Ронинсон потрясающе владел мимикой, а его чуть заикающаяся речь придавала героям неповторимый шарм.

РОМАН ФИЛИППОВ

Обладая фактурными внешностью и фигурой, Роман Филиппов исполнял в основном роли всевозможных здоровяков, наделяя своих героев тонким юмором и иронией. Он прекрасно справлялся с небольшими ролями в фильмах «Девчата», «Город мастеров», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Женатый холостяк», «Чародеи», «Кортик». Над могучим телосложением и голосом Филиппова коллеги подшучивали: «Даже в крохотной роли не затеряется».



Кадр из фильма / Бриллиантовая рука

Действительно, на сцене и экране его нельзя было не заметить. В «Джентльменах удачи» у его героя, зэка Николы Питерского, лишь две фразы, в «Бриллиантовой руке» – чуть больше, но эти эпизоды с Филипповым знают все.

ВЛАДИМИР БАСОВ

Как актер кино Владимир Басов дебютировал в собственном фильме «Школа мужества» в 1954 году. Спустя некоторое время он появился в эпизодической, но довольно яркой роли в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».



Кадр из фильма / Операция "Ы" и другие приключения Шурика

Всего актер снялся более чем в 80 кинолентах, в основном в эпизодических ролях. Но в каждую из них он сумел внести огромное количество нестандартного и незабываемого юмора и энергетического посыла. Это и суровый милиционер в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», замначальника главка Круглов в «Москва слезам не верит», отдыхающий на пляже в «Будьте моим мужем».

РАДНЭР МУРАТОВ

Впервые на экране он появился в 1952 году в биографическом фильме «Композитор Глинка». Но тот крохотный эпизод остался для зрителей практически незамеченным, так же как и последующие роли в приключенческих фильмах «Застава в горах» и «Богатырь» идет в Марто». Первый всплеск известности актеру принесла небольшая роль скромного солдата Таксирова в знаменитой комедии «Максим Перепелица». Особенно зрителям запомнилась его фраза: «Никакой ты не командир», которая впоследствии стала крылатой. Но самую большую известность Муратову принесла роль комично-серьезного жулика Василия Алибабаевича в комедии Александра Серого «Джентльмены удачи».