ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями

27.02.2020 13:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями
Карнавальная ночь / Кадр из фильма

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ

Сергей Филиппов ни на кого не был похож. У него были любимые комики, но, восхищаясь ими, их работой, он никогда не стремился повторять их приемы, не копировал их образы. Филиппова зрители узнавали сразу, да он и не пытается спрятаться под какой-либо маской. В каждой, даже самой маленькой роли он искал прежде всего характер. Ему были присущи легкая эмоциональная возбудимость, яркость и острота.

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями
Кадр из фильма/ 12 стульев

Лекция «о жизни на Марсе» и «пяти звездочках» в «Карнавальной ночи», шведский посол в «Иван Васильевич меняет профессию», Масик в «Девушке без адреса» и, конечно, Киса Воробьянинов в «12 стульях» – этими эпизодами Филиппов влюбил в себя зрителей.

ГОТЛИБ РОНИНСОН

На киноплощадку Готлиб Ронинсон попал во многом благодаря Эльдару Рязанова. С рязановского «Берегись автомобиля» – с знаменитой реплики начальника Юрия Деточкина: «А вы не знаете, так и молчите!» состоялся большой дебют актера в кино.

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями
Кадр из фильма/ Ирония судьбы, или С легким паром!

Затем последовали роль мужа Лидии Сергеевны в «Зигзаге удачи», врача в «Стариках-разбойниках», пассажира в аэропорту в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», Кислярского в «12 стульях» и, конечно же, Мамзона Марка Юрьевича в комедии «О бедном гусаре замолвите слово». Мастер гротеска, Ронинсон потрясающе владел мимикой, а его чуть заикающаяся речь придавала героям неповторимый шарм.

РОМАН ФИЛИППОВ

Обладая фактурными внешностью и фигурой, Роман Филиппов исполнял в основном роли всевозможных здоровяков, наделяя своих героев тонким юмором и иронией. Он прекрасно справлялся с небольшими ролями в фильмах «Девчата», «Город мастеров», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Женатый холостяк», «Чародеи», «Кортик». Над могучим телосложением и голосом Филиппова коллеги подшучивали: «Даже в крохотной роли не затеряется».

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями
Кадр из фильма/ Бриллиантовая рука

Действительно, на сцене и экране его нельзя было не заметить. В «Джентльменах удачи» у его героя, зэка Николы Питерского, лишь две фразы, в «Бриллиантовой руке» – чуть больше, но эти эпизоды с Филипповым знают все.

ВЛАДИМИР БАСОВ

Как актер кино Владимир Басов дебютировал в собственном фильме «Школа мужества» в 1954 году. Спустя некоторое время он появился в эпизодической, но довольно яркой роли в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями
Кадр из фильма/ Операция "Ы" и другие приключения Шурика

Всего актер снялся более чем в 80 кинолентах, в основном в эпизодических ролях. Но в каждую из них он сумел внести огромное количество нестандартного и незабываемого юмора и энергетического посыла. Это и суровый милиционер в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», замначальника главка Круглов в «Москва слезам не верит», отдыхающий на пляже в «Будьте моим мужем».

РАДНЭР МУРАТОВ

Впервые на экране он появился в 1952 году в биографическом фильме «Композитор Глинка». Но тот крохотный эпизод остался для зрителей практически незамеченным, так же как и последующие роли в приключенческих фильмах «Застава в горах» и «Богатырь» идет в Марто». Первый всплеск известности актеру принесла небольшая роль скромного солдата Таксирова в знаменитой комедии «Максим Перепелица». Особенно зрителям запомнилась его фраза: «Никакой ты не командир», которая впоследствии стала крылатой. Но самую большую известность Муратову принесла роль комично-серьезного жулика Василия Алибабаевича в комедии Александра Серого «Джентльмены удачи».

Король эпизода. Советские актеры, которые прославились короткими ролями
Кадр из фильма/ Джентльмены удачи

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второстепенных актеров зрители могут даже не заметить и не знать, как их зовут. Но некоторым артистам порой удается затмить игру более знаменитых коллег. «АиФ»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочие будни парламентария
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика