Monatik выпустил космически красивый клип. Мы не шутим!

Источник материала: Tut.by

Украинский поп-исполнитель Monatik выпустил новый клип на трек «Сильно». И мы бы о нем не писали, если бы он не был таким космическим, эстетским и нежным. Посмотрите!

В описании клипа на канале Monatik в Youtube сообщается, что в видеоработе артиста собраны ключевые визуальные тренды нового десятилетия — минимализм, неон и виртуальная реальность. В новом ролике музыкант отправляет зрителя в спроектированный им самим сон, который он желает испытать каждому.

Напомним, что Monatik выступит в Минске уже этой осенью. Оказалось, что артисту и армии его поклонников на прошлом концерте в Falcon Club Arena было тесновато, а желающих раздобыть заветный билет было в разы больше, чем смогла вместить площадка. Поэтому в этот раз певец со своей командой представит масштабную программу 24 октября в «Минск-Арене».

Когда: 24 октября 2020 года, 19.00

Где: Минск-Арена

Сколько: от 40 до 105 рублей. Танцпол — 70 рублей, фан-зона — 90 рублей Купить билет

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