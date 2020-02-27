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Monatik выпустил космически красивый клип. Мы не шутим!
Источник материала: Tut.by
Украинский поп-исполнитель
В описании клипа на канале Monatik в Youtube сообщается, что в видеоработе артиста собраны ключевые визуальные тренды нового десятилетия — минимализм, неон и виртуальная реальность. В новом ролике музыкант отправляет зрителя в спроектированный им самим сон, который он желает испытать каждому.
Напомним, что
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Украинский поп-исполнитель Monatik выпустил новый клип на трек «Сильно». И мы бы о нем не писали, если бы он не был таким космическим, эстетским и нежным. Посмотрите!
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