Национальный банк проводит конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение»

Источник материала: Новости Дзержинска

Национальный банк Республики Беларусь объявил о старте конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение».

Мероприятие приурочено к проведению в Республике Беларусь Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая пройдет с 23 по 29 марта.

Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором будет раскрыта тема цифровой безопасности личных финансов. Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.

Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 16 марта 2020 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by с пометкой «Деньги имеют значение».

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения .



