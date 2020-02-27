Лукашенко: министры РФ по своему трактуют договоренности с Путиным о компенсации за налоговый маневр

Источник материала: Ежедневник

По словам белорусского президента, российские министры «по-своему трактуют» договоренности, достигнутые недавно с президентом РФ Владимиром Путиным о компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 млрд долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн долларов, то 300 млн долларов Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности - двух президентов", - заявил Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет», - отметил президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

По словам Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Путин и сделал "неожиданное предложение" по условиям поставки нефти в Беларусь, увязав его с вопросом компенсации издержек белорусской стороны от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ.