|
Лукашенко: министры РФ по своему трактуют договоренности с Путиным о компенсации за налоговый маневр
27.02.2020 14:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам белорусского президента, российские министры «по-своему трактуют» договоренности, достигнутые недавно с президентом РФ Владимиром Путиным о компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере.
«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 млрд долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн долларов, то 300 млн долларов Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности - двух президентов", - заявил Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
«Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет», - отметил президент.
Ранее сообщалось, что Лукашенко после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.
По словам Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Путин и сделал "неожиданное предложение" по условиям поставки нефти в Беларусь, увязав его с вопросом компенсации издержек белорусской стороны от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: министры РФ по своему трактуют договоренности с Путиным о компенсации за налоговый маневр
По словам белорусского президента, российские министры «по-своему трактуют» договоренности, достигнутые недавно с президентом РФ Владимиром Путиным о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)