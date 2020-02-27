|
Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На встрече с Михаилом Мясниковичем Александр Лукашенко обратил внимание на выработку единых подходов к ценообразованию. Причем реализация заложенных в стратегию мер должна носить поэтапный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Второе. Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, но, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это основа, фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему? Пофигизм. Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так, пусть и дальше будем телепаться. Поэтому должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет.
Я только что говорил по поводу изъятий, ограничений и барьеров. Их же давно надо было снять. В противном случае какой интерес в какой-то степени Беларуси или тому же Кыргызстану (он в тяжелейшей ситуации), Армении – какой интерес в этом союзе? Что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?
Мы строим союз для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. Но с тех пор, как начали строительство – он пять лет существует – мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз – Узбекистан, Таджикистан, допустим, бывшие республики Советского Союза, да и Украина бы посматривала на какие-то вопросы – мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Ну кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться. Три крупных государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся к этому союзу Кыргызстан и Армения.
Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения. Ну а как, у каждого же право вето. Согласится то или иное государство, не согласится – это уж его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На встрече с Михаилом Мясниковичем Александр Лукашенко обратил внимание на выработку единых подходов к ценообразованию. Причем реализация...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)