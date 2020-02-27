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Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

27.02.2020 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На встрече с Михаилом Мясниковичем Александр Лукашенко обратил внимание на выработку единых подходов к ценообразованию. Причем реализация заложенных в стратегию мер должна носить поэтапный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное, что надо предусмотреть – чтобы не получилось так до 2025 года. Это значит, в декабре мы соберемся 2024 года, и, как обычно, мы о чем-то не договорились, что не готовы кто-то по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной продукции, алкогольной продукции и так далее, и мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно, если мы говорим о едином рынке нефти, газа. Для нас это важно, поэтому я беру этот пример. Значит, 2021 – 2024 год, до конца года мы поэтапно должны подойти, фактически, к единым принципам ценообразования и так далее, если брать нефть, газ, аграрную продукцию, промышленность и так далее.

Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Второе. Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, но, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это основа, фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему? Пофигизм. Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так, пусть и дальше будем телепаться. Поэтому должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет.

Я только что говорил по поводу изъятий, ограничений и барьеров. Их же давно надо было снять. В противном случае какой интерес в какой-то степени Беларуси или тому же Кыргызстану (он в тяжелейшей ситуации), Армении – какой интерес в этом союзе? Что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Мы строим союз для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. Но с тех пор, как начали строительство – он пять лет существует – мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз – Узбекистан, Таджикистан, допустим, бывшие республики Советского Союза, да и Украина бы посматривала на какие-то вопросы – мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Ну кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться. Три крупных государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся к этому союзу Кыргызстан и Армения.

Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения. Ну а как, у каждого же право вето. Согласится то или иное государство, не согласится – это уж его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза.

Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Люди в материале: Лукашенко, Михаил Мясникович

 
 
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Новости Беларуси. На встрече с Михаилом Мясниковичем Александр Лукашенко обратил внимание на выработку единых подходов к ценообразованию. Причем реализация...
 
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Ивьевский край
Полымя
Единство
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Слуцк Город
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Маяк Преднепровья
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