ФПБ подвело итоги мониторинга цен на продукты за январь

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В соответствии с анализом данных профсоюзного мониторинга (за январь 2020 года к декабрю 2019-го) потребительские цены на многие продукты питания сохранились на прежнем уровне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.





Вместе с тем продолжается рост цен на молочную продукцию (масло, молоко, сметану, сыры, творог, кисломолочные продукты), а также морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу. Отмечается рост цен на помидоры и огурцы. Подешевели свинина (на 5,2%) и крупа овсяная (на 1,3%).

В январе в сравнении с ценами января 2019 года некоторые крупы подорожали на треть, также выше уровня инфляции выросли цены на молочную продукцию. Ощутимо подорожали рыба и фрукты. Также за прошлый год выше среднего показателя выросли цены на услуги детских садов, высшее образование, топливо.

Федерация профсоюзов проводит работу по мониторингу цен на основные продукты питания и услуги с 2017 года. Профсоюзы постоянно обращают внимание социальных партнеров на необходимость планомерного и системного подхода в вопросах формирования ценовой политики, на необходимость принятия упреждающих мер, чтобы не допускать сезонного роста цен на те или иные товары и услуги. Главный тезис, который отстаивают профсоюзы, - любое повышение цен и тарифов должно проводиться с учетом роста доходов населения. Поэтому особое внимание уделяется вопросам соотношения роста цен и заработной платы населения. Благодаря мониторингу за прошлые годы удалось акцентировать внимание органов власти и решить вопросы по резкому росту цен за проживание в общежитиях. Стабилизированы цены на мясную продукцию, детское питание.

В 2019 году был создан Экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в состав которого вошли представители Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального банка и Национального статистического комитета.

Совет на постоянной основе анализирует динамику изменения цен на основные продукты питания. При их росте на те или иные позиции выше среднего совет вырабатывает предложения по их стабилизации. Они становятся основой для МАРТ по принятию соответствующих решений.

По результатам обсуждения на заседаниях совета МАРТ был расширен до 20 позиций перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются министерством не более 90 дней в течение одного года. Утвержден перечень из 35 позиций основных наиболее значимых для граждан продовольственных товаров, подлежащих усиленному мониторингу и контролю со стороны уполномоченных органов.

В августе МАРТ рекомендовал торговым сетям придерживаться минимальных торговых надбавок. Этот вопрос обсуждался Экспертным советом. В августе - сентябре 2019 года в продолжение заключенного соглашения ФПБ принимала участие в мониторинге, касающемся применения рекомендаций по непревышению предельного уровня торговых надбавок на основные социально значимые товары, введенных МАРТ. Эти рекомендации в большинстве своем выполнялись.