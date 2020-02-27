Брестских пацанов взяли, и отправили на один день в армию

Источник материала: Виртуальный Брест

В армию на один день. 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада принимает участников областных сборов "Призывник-2020".





Школьники Бреста и Брестской области ознакомятся с распорядком дня десантников, их бытом, вооружением, побывают на занятиях.





Юноши пообщаются с солдатами и офицерами, смогут задать вопросы о службе.





Также участникам сборов предстоит посоревноваться со сверстниками в сборке-разборке автомата, подтягивании, отжимании, укладке парашюта.



