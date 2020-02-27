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Брестских пацанов взяли, и отправили на один день в армию
27.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В армию на один день. 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада принимает участников областных сборов "Призывник-2020".
Школьники Бреста и Брестской области ознакомятся с распорядком дня десантников, их бытом, вооружением, побывают на занятиях.
Юноши пообщаются с солдатами и офицерами, смогут задать вопросы о службе.
Также участникам сборов предстоит посоревноваться со сверстниками в сборке-разборке автомата, подтягивании, отжимании, укладке парашюта.
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В армию на один день. 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада принимает участников областных сборов "Призывник-2020". Школьники Бреста и...
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