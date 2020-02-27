Ровесница Победы. СШ №3 Бреста отмечает 75-летие

Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею учреждения образования, прошло 25 февраля.





Ветеранов педагогического труда, выпускников прошлых лет, учителей и учеников поздравили председатель городского Совета депутатов Николай Красовский, первый заместитель главы администрации Московского района Вячеслав Метлицкий, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Иван Василенко и другие.





Школа получила подарочные сертификаты, в том числе на покупку лингафонного кабинета. Педагогам вручили грамоты горисполкома, администрации района и отдела образования.

Среди почетных гостей юбилейной встречи были ветераны педагогического труда. Так, заслуженный учитель БССР Ирина Петрова проработала в третьей школе 35 лет. «Школа всегда выходила на передовые позиции, — говорит Ирина Лукантьевна. — Мы постоянно участвовали в конкурсах, занимали первые места по работе детей в летнем трудовом лагере».

Педагог призналась, что уходить на пенсию было больно, не хотелось расставаться с родными стенами. Ее сердце сжималось, когда приходилось проходить мимо родной школы. Ирина Петровна пожелала тройке воспитывать настоящих патриотов белорусской земли.





За 75 лет третья школа дала путевку в жизнь не одной тысяче выпускников. Здесь обучаются 770 ребят. Среди выпускников много известных людей, которые с гордостью говорят о школе и желают ей процветания. На встрече присутствовал брестский художник Владимир Губенко со своей дочерью Натальей, которая подарила школе книгу рисунков и воспоминаний своего отца, среди них есть и старое здание учреждения образования.

Заслуженный деятель искусств Беларуси, член Белорусского союза художников, почетный академик Российской академии художеств Лев Алимов отметил, что всегда с теплотой и радостью вспоминает школьные годы, учителей. Они навсегда в его сердце.

«С юбилеем, любимая школа!» — поздравила директор Светлана Цаплина. Она отметила, что особая гордость школы — это ее выпускники. Здесь работает сплоченный и опытный коллектив. Светлана Анатольевна поблагодарила всех за труд и пожелала успехов в достижении целей.