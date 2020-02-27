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«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров
Источник материала: СТВ
Когда нам к столу доставляют очередной сладкий шедевр, согласитесь, мы редко думаем о людях, которые все это делают. В руках кондитера Светланы – торт для десятилетней именинницы Алины. Еще один сладкий сюрприз сегодня ждет маленькую минчанку Тамару.
Наверное, поэтому героиня сюжета программы «Минск и минчане» одну из своих конкурсных работ посвятила детству. Когда смотришь на шедевр, то трудно даже поверить, что он… съедобный! Сумочка, зонт, радио и даже мяч – все из сахарной пасты. К слову, на эту композицию ушло около 100 килограммов мастики! Итог – второе место на Республиканском конкурсе кондитеров, который прошел осенью в Гродно.
Так что в профессии кондитера есть что-то от архитектора и художника. Более того – у каждого автора свой почерк. И узнать работу того или иного мастера, оказывается, легко.
Озорной мальчишка в очках и шлеме и мечтательная рыжеволосая девчонка дали кондитеру путевку на самый престижный конкурс – Всемирную кулинарную олимпиаду в Штутгарте. С которой наша героиня на днях привезла медаль высшей пробы! Ее оригинальную композицию, которую венчает веточка белой орхидеи, мировое кондитерское сообщество оценило высоко. Светлана, в свою очередь, была рада раскрыть свое искусство в сахарных экзотических цветах.
На создание такой веточки тропической красавицы уходит около недели. Отдельно создается каждый лепесток и листик, затем они нанизываются на проволочный каркас. Далее вступают в силу принципы флористики. Но и это не все. Важно транспортировать съедобный букет без потерь.
К слову, эта кулинарная олимпиада у нашей героини не первая. Белорусские кондитеры уже давно покоряют сладкие Олимпы.
Эмоции Светланы в этом году разделила еще одна участница от Беларуси – Наталия Веленцевич. Ее весенний сахарный букет тоже «потянул» ни много ни мало – на «золото»!
Секрет мастерства Наталии – в натуралистичности. Чтобы создать любой цветок, его нужно сначала подробно изучить.
Свою роль играет даже количество тычинок! Форма цветка, прожилки на лепестках, сочетание различных оттенков – нюансы особенно важны, чтобы максимально приблизить сладкое произведение к природе.
10 килограммов мастики, 30 видов красителей, месяц кропотливой работы – и долгожданная награда не заставила себя ждать! Для Наталии кулинарная олимпиада в Штутгарте стала третьим международным конкурсом. Два предыдущих принесли инженеру-технологу серебро и золото.
Так что начало года для белорусских кондитеров стало очень плодотворным. Наши мастера покорили жюри не только сахарными букетами, но и сложнейшими арт-объектами из шоколада, марципана, пастилажа и соленого теста. Без награды не вернулся никто. Но это ли главное?
Вот такой бывает любовь к сладкому – одна и на всю жизнь. Но какое счастье, что ей так просто делиться!
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«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров
Когда нам к столу доставляют очередной сладкий шедевр, согласитесь, мы редко думаем о людях, которые все это делают. В руках кондитера Светланы – торт для...
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