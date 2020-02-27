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«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

27.02.2020 14:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда нам к столу доставляют очередной сладкий шедевр, согласитесь, мы редко думаем о людях, которые все это делают. В руках кондитера Светланы – торт для десятилетней именинницы Алины. Еще один сладкий сюрприз сегодня ждет маленькую минчанку Тамару.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Светлана Алешкевич, кондитер 5-го разряда:
Наверное, самые искренние зрители – это дети. И радуются они от души. У них радость искренняя, и благодарность тоже искренняя.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Наверное, поэтому героиня сюжета программы «Минск и минчане» одну из своих конкурсных работ посвятила детству. Когда смотришь на шедевр, то трудно даже поверить, что он… съедобный! Сумочка, зонт, радио и даже мяч – все из сахарной пасты. К слову, на эту композицию ушло около 100 килограммов мастики! Итог – второе место на Республиканском конкурсе кондитеров, который прошел осенью в Гродно.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Светлана Алешкевич:
Для каждой мамы вдохновение и радость – в детях. Дети, оставшись дома одни, без мамы, решили поиграть. Потому что мама вряд ли разрешит взобраться ребенку так высоко. Каждая деталь – лампа, элементы карамели присутствуют – каждая лепится и уже составляется в картинку.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Так что в профессии кондитера есть что-то от архитектора и художника. Более того – у каждого автора свой почерк. И узнать работу того или иного мастера, оказывается, легко.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Светлана Алешкевич:
Кондитера можно узнать по руке. У кондитера, который лепит, работы похожи. Черты лица фигурок узнаваемы. Даже если что-то копировать, свое видение. Каждый видит по-разному.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Озорной мальчишка в очках и шлеме и мечтательная рыжеволосая девчонка дали кондитеру путевку на самый престижный конкурс – Всемирную кулинарную олимпиаду в Штутгарте. С которой наша героиня на днях привезла медаль высшей пробы! Ее оригинальную композицию, которую венчает веточка белой орхидеи, мировое кондитерское сообщество оценило высоко. Светлана, в свою очередь, была рада раскрыть свое искусство в сахарных экзотических цветах.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Светлана Алешкевич:
Суккуленты, гортензия. В идеале нужно смотреть на цветочек, чтобы подобрать цветовую гамму. Тогда они получаются максимально приближены к оригиналу.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

На создание такой веточки тропической красавицы уходит около недели. Отдельно создается каждый лепесток и листик, затем они нанизываются на проволочный каркас. Далее вступают в силу принципы флористики. Но и это не все. Важно транспортировать съедобный букет без потерь.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Светлана Алешкевич:
Цветочки очень хрупкие, поэтому нужна «подушка» и много места, чтобы цветочки не ударялись друг об друга. И таким образом они перевозятся. Нужно очень аккуратно – они очень хрупкие. Одно неловкое движение – и все будет вдребезги.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

К слову, эта кулинарная олимпиада у нашей героини не первая. Белорусские кондитеры уже давно покоряют сладкие Олимпы.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Светлана Алешкевич:
В Эрфурте 4 года назад была олимпиада там. Также была золотая медаль по цветам. Были в Люксембурге с цветами – тоже было золото. В прошлом году – Варшава. Там была лепка – тоже золотая медаль. Любой конкурс – ждешь награду за труды, старания. В любом случае это приятно.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Эмоции Светланы в этом году разделила еще одна участница от Беларуси – Наталия Веленцевич. Ее весенний сахарный букет тоже «потянул» ни много ни мало – на «золото»!

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Наталия Веленцевич, инженер-технолог:
У меня присутствуют цветочки, которые есть и весной, и начало лета, то есть переход – нотки такие летние. Выполнена она из сахарной пасты, из мастики. Каждый лепесточек делается отдельно на проволочке. Потому делается отжимчик – придается ему текстура. Потом все подсушивается, прокрашивается. Некоторые цветы прокрашиваются не один раз, чтобы добиться какого-то цвета. Кому-то надо лишь чуть-чуть где-то сухим красителем подкрасить, а некоторые нужно сначала прокрасить с помощью аэрографа, жидким красителем, потом еще сверху придать бархатистость сухими красителями.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Секрет мастерства Наталии – в натуралистичности. Чтобы создать любой цветок, его нужно сначала подробно изучить.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Наталия Веленцевич:
Мы покупаем живой цветок, смотрим, как он устроен, сколько там лепесточков, какого они вида. Где надо, мы можем, вообще, полностью разобрать. То есть мы ориентируемся всегда на живые цветы. То есть вот поставил перед собой розы, смотришь на них и стараешься это все воплотить в жизнь.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Свою роль играет даже количество тычинок! Форма цветка, прожилки на лепестках, сочетание различных оттенков – нюансы особенно важны, чтобы максимально приблизить сладкое произведение к природе.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Наталия Веленцевич:
Ирисы, ранункулюсы, гортензия, различные ягодки, розочки, альстромерия, амариллис, яблоневый цвет. Листики папоротника, иглица. Жюри отметило тонкую работу, то есть лепесточки тонкие, более реалистичные. Одна из членов жюри даже сказала: «Я вот возле работы стою, и я понимаю, что она неживая, что она из сахара, но чувствую как бы аромат этих цветов».

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

10 килограммов мастики, 30 видов красителей, месяц кропотливой работы – и долгожданная награда не заставила себя ждать! Для Наталии кулинарная олимпиада в Штутгарте стала третьим международным конкурсом. Два предыдущих принесли инженеру-технологу серебро и золото.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Наталия Веленцевич:
Конечно, большая радость. И, вообще, была гордость за страну, потому что достаточно часто звучало слово «Беларусь». У нас было 16 участников. Из них – 9 золотых медалей, 5 серебряных и 2 бронзовые. Все друг друга очень хорошо поддерживали, все аплодировали.

Так что начало года для белорусских кондитеров стало очень плодотворным.  Наши мастера покорили жюри не только сахарными букетами, но и сложнейшими арт-объектами из шоколада, марципана, пастилажа и соленого теста. Без награды не вернулся никто. Но это ли главное?

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Наталия Веленцевич:
Кто-то говорит, что надо много усидчивости – один и тот же лепесточек. А ты каждый раз делаешь, и каждый новый лепесточек – больше совершенствуешься и приближаешься к более натуральному. Мне доставляет это удовольствие.

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Вот такой бывает любовь к сладкому – одна и на всю жизнь. Но какое счастье, что ей так просто делиться!

Люди в материале: Светлана Алешкевич, Наталия Веленцевич

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Когда нам к столу доставляют очередной сладкий шедевр, согласитесь, мы редко думаем о людях, которые все это делают. В руках кондитера Светланы – торт для...
 
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