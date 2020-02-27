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Стала известна первая крупная роль Маколея Калкина за последние годы
Источник материала: Tut.by
Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов». Актерский состав известного сериала в Instagram
Продюсер сообщил, что одну из главных ролей в новом сезоне сериала сыграет Маколей Калкин. Это первая крупная роль звезды комедии «Один дома» в карьере за последние годы. Дата выхода и другие подробности о сериале не раскрываются.
«Американская история ужасов» — сериал-антология в жанре ужасы. Каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с разными персонажами и локациями и собственной сюжетной линией.
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Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов». Актерский состав известного сериала в Instagram объявил один из создателей и продюсеров Райан...
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